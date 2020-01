Sarkozy moet 5 oktober voor de rechter verschijnen in corruptiezaak

Beeld EPA

Sarkozy wordt ervan verdacht in 2014 via zijn advocaat geheime informatie te hebben opgevraagd bij een rechter over zaken waarbij de oud-president betrokken was, in ruil voor een hoge functie in Monaco. Ook de advocaat en rechter in kwestie, Thierry Herzog en Gilbert Azibert, moeten terechtstaan in de zaak.

Het is de eerste keer in zeker zestig jaar dat een voormalige president voor de rechter moet verschijnen wegens corruptie. Wel werd oud-president Jacques Chirac in 2011 schuldig bevonden aan het verduisteren van overheidsgeld in zijn tijd als burgemeester van Parijs.

Sarkozy is ook nog verdachte in een fraudezaak bij de financiering van zijn presidentscampagne in 2012. De uitgaven zouden hoger zijn geweest dan hij had opgegeven. De campagne zou de wettelijke limiet ruim hebben overschreden.