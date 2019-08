Saoedische vrouwen mogen reizen zonder toestemming man

Vrouwen in Saoedi-Arabië mogen sinds juni vorig jaar autorijden. Nu kunnen ze ook zelfstandig naar het buitenland reizen. Beeld EPA

Volgens een nieuwe wet mogen vrouwen ouder dan 21 nu zelfstandig een paspoort aanvragen. Daarnaast krijgen vrouwen meer controle over familiezaken.

Het mannelijke voogdijsysteem in het land wordt daarmee verder uitgehold. Voorheen hadden vrouwen voor het aanvragen van een paspoort of reizen naar het buitenland toestemming nodig van hun man, vader of een ander mannelijk familielid. De nieuwe wet stelt volwassen vrouwen daarin nu gelijk aan mannen.

Volgens een andere maatregel mogen Saoedische vrouwen nu ook de geboorte van kinderen, huwelijk of scheiding laten registreren. Dat was tot nu toe voorbehouden aan mannen. Daarnaast krijgen vrouwen in Saoedi-Arabië het recht om gekozen te worden als voogd van minderjarige kinderen.

Recht op werk

Ook wordt het recht van vrouwen op werk uitgebreid. Alle Saoedische burgers mogen vanaf nu werken, zonder discriminatie op basis van geslacht, leeftijd of handicap. De maatregel past in een plan van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman, de feitelijke leider van de Moslimstaat, om de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten. In 2030 moet het aandeel vrouwen op de arbeidsmarkt gegroeid zijn van 22 naar 30 procent.

Progressieve hervormingen

De beslissingen zijn uitgegeven in een reeks koninklijke besluiten. De koninklijke familie van Saoedi-Arabië heeft al eerder aangegeven dat ze progressieve hervormingen wil doorvoeren. Zo mogen vrouwen sinds juni 2018 autorijden en werd eind mei een wet aangenomen tegen seksuele intimidatie van vrouwen. Ook kunnen vrouwen nu naar de bioscoop en een stadion.