Saoedische olieproductie hard getroffen na drone-aanval

Beeld AFP

Olie-installaties in Abqaiq en Khurais werden zaterdag door tien drones getroffen. Het was de grootste aanval op de olie-infrastructuur van Saudi-Arabië tijdens het huidige conflict in Jemen. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van het land, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land. Volgens een bron rond Saudi Aramco kan het bedrijf de productie van olie vermoedelijk weer snel opvoeren.

Aanval vanuit Iran

Houthi-rebellen uit Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor aanvallen, maar Saoedische en Amerikaanse regeringsmedewerkers twijfelen aan dat verhaal. Zij onderzoeken of de aanval mogelijk door Iran is gecoördineerd, zo meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

De leiding van de Houthi-rebellen in Jemen, waarmee Saoedi-Arabië al lange tijd in conflict is, zei na de aanval dat ze meerdere drones richting de olievelden hadden gestuurd. Dat het zou gaan om een drone-aanval, werd later ook bevestigd door de Saoedische minister van Binnenlandse Zaken. Toch vermoeden regeringsmedewerkers van Saoedi-Arabië en de VS dat Iran achter de aanvallen zit. ,,Er is geen bewijs dat de aanvallen uit Jemen kwamen’’, twitterde minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken, die Iran beschuldigde van ‘een ongekende aanval op de energievoorziening van de wereld’.