Saoedi-Arabië laat kritische prinses weer vrij

Prinses Basmah, beeld uit april 2017. Beeld AFP

In februari van dat jaar verdween van prinses Basmah ieder spoor. Een jaar later pas werd bekend dat ze – met haar dochter – was opgepakt en werd vastgehouden in de Al-Hai’r-gevangenis, een detentiecentrum in hoofdstad Riyad, waar tal van andere politieke gevangenen zitten.

Over de beweegreden achter de detentie van de inmiddels 57-jarige Basmah hebben de autoriteiten publiekelijk niets losgelaten. Volgens een bekende van de prinses zou ze bij haar arrestatie te horen hebben gekregen dat ze verdacht werd van het vervalsen van een paspoort. Volgens familieleden had haar detentie een veel cynischer reden: haar kritische houding tegenover de monarchie.

Uitgesproken

Basmah, de jongste dochter van de in 1964 afgezette koning Saud, sprak zich als een van de weinige Saoedi’s in de hoogste kringen uit over de manier waarop vrouwen in het islamitische land worden behandeld. Ze pleitte bovendien voor het inperken van de macht van het koningshuis door het instellen van een constitutionele monarchie. Een uiterst impopulair standpunt binnen het Saoedische koningshuis, waarvan de macht absoluut is – en dus niet gebonden aan de grondwet of een parlement.

Basmah maakt het volgens de in Londen gevestigde mensenrechtenorganisatie ALQST goed, maar ze heeft wel medische zorg nodig. Ze kwakkelt al langer met haar gezondheid. In 2019 was ze op weg naar Zwitserland voor een – nooit nader toegelichte – medische behandeling toen ze werd gearresteerd. Vanuit de gevangenis had ze in 2020 in een brief aan koning Salman en kroonprins Mohammed bin Salman gesmeekt om haar vrijlating, omdat ze vanwege haar verslechterende toestand in levensgevaar zou verkeren. Of ze Saoedi-Arabië nu wel kan verlaten, is niet bekend.