Santokhi belooft beterschap. Zijn de protesten in Suriname daarmee voorbij?

De huidige onrust in Suriname begon op 18 juli, toen bekend werd dat er 1,8 miljoen euro was verdwenen van een bankrekening van het ministerie van Financiën. Minstens twee medewerkers van het ministerie zouden direct betrokken zijn bij de fraude en hebben samengewerkt met criminele organisaties, maar de verantwoordelijke minister Armand Achaibersing weigerde af te treden.

De kwestie lag extra gevoelig omdat veel Surinamers in 2021 een ‘solidariteitsheffing’ moesten betalen, zodat de overheid de staatsfinanciën weer op orde kon brengen.

Het schandaal bracht ongeveer tweeduizend mensen op de been in de hoofdstad Paramaribo. Zij eisten aanvankelijk dat Achaibersing op non-actief werd gesteld, maar onder leiding van actiegroep Team Organic ontstond er al snel een lijst met nieuwe eisen aan de regering van Santokhi.

Allerlei misstanden

Volgens de demonstranten in Paramaribo was de affaire op het ministerie van Financiën typerend voor meer misstanden in het land. Zij willen dat corruptie en nepotisme worden aangepakt, maar ook verbetering van de slechte ziekenhuis-, en elektriciteitsvoorzieningen zijn speerpunten van Team Organic.

Toen president Santokhi in 2020 aantrad, erfde hij een staatsschuld van 2,5 miljard euro van zijn voorganger en politieke vijand Desi Bouterse. De Vooruitstrevende Hervormings Partij van Santokhi beloofde beterschap, maar heeft volgens de demonstranten haar naam geen eer aan gedaan.

Santokhi en zijn vice-president Ronnie Brunswijk, die in Nederland is veroordeeld voor drugshandel, hebben bijvoorbeeld meerdere familieleden aangesteld op invloedrijke posities in overheidsorganisaties, terwijl de partij had beloofd om nepotisme en corruptie aan te pakken. Zo werd Santokhi’s vrouw Mellisa Santokhi-Seenacherry vorig jaar commissaris van de Staatsolie Maatschappij Suriname.

Demonstratiemoeheid

Santokhi wachtte lang met reageren op de eisen van de demonstranten, maar deed maandag voor het eerst enkele toezeggingen. Hij riep alle ministeries op een inventarisatie te maken van de nevenfuncties van hun ambtenaren en bestuurders om corruptie te voorkomen. Ook is de vergunning van het grote Sabakuproject om woningen te bouwen bij Paramaribo tijdelijk geannuleerd. zodat er onderzocht kan worden of de uitgifte op corrupte wijze is verkregen. Daarnaast heeft Santokhi 4 miljoen euro voor de zorg beschikbaar gesteld; naast het aanpakken van corruptie een van de belangrijkste eisen van de demonstranten.

De leiders van de protesten zijn hiermee nog niet tevreden, maar hun onderhandelingspositie wordt steeds zwakker. Ze hebben aangegeven pas met Santokhi om tafel te willen als er meer eisen worden ingewilligd, maar er lijkt demonstratiemoeheid te ontstaan in Paramaribo. Omdat de opkomst bij de demonstraties van afgelopen weekend laag was, heeft Team Organic een tijdelijke stop van de protesten afgekondigd.