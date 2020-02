Sanders op winst in New Hampshire, Yang stapt uit de race

Sanders (rechts) en zijn vrouw. Beeld AFP

Op de derde plek verrast Amy Klobuchar. Elizabeth Warren en Joe Biden staan op de teleurstellende vierde en vijfde plek.

Twee kandidaten vielen af in New Hampshire. Een teleurgestelde Andrew Yang liet na de eerste exitpolls van de voorverkiezingen in de staat New Hampshire aan zijn medewerkers weten dat hij ermee stopt. De eerste uitkomsten waren ‘niet het resultaat zijn waar we zo hard voor hebben gevochten’, aldus Yang, die vorige week in Iowa slechts 1 procent van de stemmen kreeg.

De 45-jarige Yang, die geen politieke achtergrond heeft, viel de afgelopen weken extra op om dat hij langer in de race wist te blijven dan meer ervaren politici en zich goed staande hield tijdens debatten. De zoon van Taiwanese migranten had zijn kandidatuur in 2017 gesteld met als belangrijkste boodschap een basisinkomen van 1000 dollar per maand voor iedere volwassen Amerikaan.

Ook senator Michael Bennet staakte zijn campagne voor de nominatie van de Democraten. De 55-jarige senator uit Colorado maakte dat kort na de exitpolls bekend. Tijdens de voorverkiezingen in Iowa haalde hij volgens de officiële resultaten nul procent van de stemmen binnen.