Sancties opleggen is één ding, ze uitvoeren is een monsterklus: ‘Experts werken dag en nacht’

Na het binnenvallen van Oekraïne gelden er voor Rusland maar liefst 5748 sancties. Beeld EPA

Rusland is razendsnel het meest bestrafte land ter wereld geworden. Tot eind februari was Iran koploper met 3616 internationale sancties. Maar na het binnenvallen van Oekraïne gelden er voor Rusland maar liefst 5748, telde Castellum.ai, een wereldwijde sanctiedatabase. Meer dan de helft is in de afgelopen weken opgelegd. Of en onder welke omstandigheden ze weer worden geschrapt is vaak niet gespecificeerd. De Britse overheid meldde dat ze wel tien jaar kunnen gelden.

Zo’n golf aan nieuwe sanctiewetten leidt tot grote druk op de specialisten van financiële instellingen en andere bedrijven, zegt Saskia Rietbroek, voorzitter van de Association of Certified Sanctions Specialists. Deze beroepsvereniging is gevestigd in de VS, een land dat relatief vaak sancties uitdeelt. “Het is bijna onmogelijk om nu mensen aan de telefoon te krijgen, omdat ze zo druk zijn met alles wat er speelt,” vertelt Rietbroek.

Saskia Rietbroek Beeld ACSS

Lukt het om zoveel nieuwe sancties goed te implementeren?

“Er is stress, mensen die voorheen niet echt in sancties werkten, maar bijvoorbeeld op de witwasafdeling, worden nu ingezet om te komen helpen. Er is vaak niet genoeg mankracht. Ik weet dat ze dag en nacht bezig zijn, maar als ze zo hard moeten werken kan het natuurlijk gebeuren dat mensen fouten maken, zeker als er minder ervaren mensen worden ingezet.”

Wat doen die mensen nu precies?

“Ze kijken of ze bankrekeningen van Russen hebben in hun bank, wat voor rekeningen dat dan zijn, of ze zijn blootgesteld aan sancties, en welke. In heel kleine lettertjes stond in de Europese sancties bijvoorbeeld dat banken geen deposito’s van meer dan 100.000 euro mogen aannemen van Russen. Het was nogal vaag omschreven, dus er is veel onzekerheid. Het geldt weer niet als iemand ook een Europees paspoort heeft. Dus de bank moet gaan kijken welke Russen rekeninghouder zijn en of ze misschien een dubbele nationaliteit hebben. Als ze dat niet weten, moeten ze het gaan vragen bij de klant. Voor het screenen van individuen op sanctielijsten kopen banken meestal software van leveranciers die de lijsten bijhouden. Nieuwe namen worden daar automatisch ingezet. Ze moeten nu dus hun hele klantenbestand door de software halen.”

Zal het gesanctioneerde Russen lukken om de sanctiewet te omzeilen?

“O, ja. Zeker omdat er nog een overgangsperiode is: veel sancties gaan pas een maand later echt in. Dan heb je nog tijd om je geld ergens anders onder te brengen. In 2014 kreeg Rusland al een flink aantal nieuwe sancties opgelegd, dus sindsdien hebben ze zich voorbereid. Door offshore bedrijven op te zetten en daar geld naartoe te sluizen. In kunst investeren gebeurt ook vaak. Oligarchen hebben zo veel geld dat ze zich de beste adviseurs en advocaten kunnen veroorloven. Als toezichthouder of bank loop je eigenlijk altijd een stap achter. Ze zetten hele ingewikkelde structuren op van bedrijfjes in belastingparadijzen waarbij de een eigenaar is van de ander. De mensen die uitzoeken of een bedrijf nou van een bepaalde Rus is of niet doen heel complex onderzoek. Het is alsof je een ui pelt, laag voor laag. Ik heb organisatieschema’s gezien zo groot als een tafellaken.”

Wat kun je daartegen doen?

“In Amerika is net een nieuwe taskforce opgezet door het ministerie van Justitie. Dat is goed. Je kunt mensen wel op een lijst zetten, maar als je geen deviezen, huizen, jachten of privéjets kunt vinden, kun je ook niks in beslag nemen en doet het minder pijn. Justitie in de VS heeft heel goede mensen. Mensen op de sanctielijst kunnen daar tot twintig jaar de gevangenis ingaan voor sanctie-ontwijking. Financiële instellingen en andere bedrijven worden in de VS ook hard aangepakt met enorme boetes als ze sanctiewetgeving overtreden. En al die bedrijven komen met naam en toenaam op de website van toezichthouder Ofac. In Nederland moet je er echt naar zoeken in rechtbankdocumenten, en die zijn vaak geanonimiseerd. Op conferenties in Europa zijn mensen vooral heel geïnteresseerd in de laatste Amerikaanse sancties, want ze zijn heel bang voor de Amerikaanse toezichthouder. Elk bedrijf dat zakendoet in dollars heeft ermee te maken.”

En in Europa?

“In Europa wordt minder gehandhaafd. De EU stelt sancties in, maar handhaving gebeurt op het nationale niveau. In Nederland is dat werk verspreid over de Fiod, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de douane. Het is complexe materie, ook voor de overheid. Ik hoop dat er een gespecialiseerd Europees agentschap komt.”

Wat adviseert u ondernemers?

“Als er iets fout is, houdt onze bank het wel tegen, hoor ik weleens van bedrijven. Maar de sanctiewet is op iedereen van toepassing, ook op bedrijven die importeren en exporteren. Wacht niet tot de bank iets tegenhoudt, want dan is het te laat en loop je kans op een boete. Of sluiting van je bankrekening, zonder waarschuwing. Als jij zaken hebt gedaan met een gesanctioneerde partij kan de bank dat doen. Ik heb het in Amerika veel gezien − paniektelefoontjes. Help, mijn bankrekening is gesloten, iets met sancties.”