Samsung waarschuwt: ‘Wis alle vingerafdrukken van Galaxy-telefoons’

Beeld AFP

De oorzaak is een probleem bij het identificatiesysteem, waardoor de toestellen ook door iemand anders ontgrendeld kunnen worden.

Samsung raadt de gebruikers van de smartphones Galaxy Note10, 10+ en Galaxy S10, S10+, en S10 5G aan om alle geregistreerde digitale vingerafdrukken te verwijderen en ze opnieuw te registreren, aldus het bedrijf in een persbericht.

Het probleem is gelinkt aan bepaalde screenprotectors in siliconen die de vingerafdruksensoren verstoren, legt Samsung uit. Het bedrijf roept op om die beschermers niet meer te gebruiken tot de software geüpdatet wordt. Die update zou begin volgende week plaatsvinden. Naast het ontgrendelen van het scherm, kunnen derden door de softwarefout ook betalingen uitvoeren met de smartphone.

Het probleem werd begin deze week bekend toen de eigenares van een Samsung Galaxy S10 in de Britse krant The Sun zei dat haar smartphone door iemand anders ontgrendeld kon worden als ze een schermbescherming gebruikte.

Samsung is de grootste speler op de smartphonemarkt en noemde zijn nieuwe vingerafdrukkensensor bij de lancering ‘revolutionair’.

Brand

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf problemen ondervindt met zijn producten. Zo werd in 2016 de Galaxy Note 7 wereldwijd teruggeroepen nadat bij verschillende toestellen de batterij was ontploft. En eerder dit jaar moest Samsung de lancering van de Galaxy Fold, een van de eerste twee toestellen met een plooibaar scherm, uitstellen vanwege de kwetsbaarheid van het scherm.