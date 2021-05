Rutte tegen oppositieleider Belarus: ‘Ik hoop je snel te bezoeken in Minsk’

Beeld REUTERS

Tichanovskaja verblijft nu in ballingschap in de Litouwse hoofdstad Vilnius, maar Rutte zei ‘zeker te weten’ dat hij op een dag in de hoofdstad van Belarus bij haar op bezoek kan.

“Ik ben een groot bewonderaar van wat u doet, met groot persoonlijk risico,” zei Rutte tegen Tichanovskaja. De oppositieleider, die een jaar geleden het stokje overnam van haar man die een jaar geleden werd opgepakt door het regime in Belarus, zei de ‘steun erg te waarderen’.

Noodlanding

Tichanovskaja sprak vanmiddag en Rutte en minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66). Haar bezoek is extra actueel, nadat afgelopen zondag een Ryanair-toestel dat op weg was van Athene naar Vilnius door Belarus gedwongen werd een noodlanding te maken in Minsk. In die stad werden een kritische journalist en zijn vriendin van boord gehaald en gearresteerd. De Europese Unie reageerde woest op het ‘staatsterrorisme’ van Belarus en stelde sancties in. Tichanovskaja: “Iedereen is nu een doelwit.”

Kaag zei dat het de bedoeling is het regime, waar president Loekasjenko bekend staat als ‘de laatste dictator van Europa’, geld en middelen te ontnemen. “Belarus moet weer een functionerende democratie worden.”

Na het gesprek met Rutte en Kaag ging Tichanovskaja in gesprek met Kamerleden. Daar zei de oppositieleider dat niemand zich had kunnen voorstellen dat een vlucht van de ene EU-hoofdstad naar de andere op deze manier zou worden ‘gekaapt’. Tichanovskaja noemde het tragisch dat dit incident nodig was om de aandacht weer op Belarus te richten. Na de grote protesten die begonnen na de verkiezingen van augustus 2020 was die aandacht verslapt.

Economische sancties

Ze pleitte in het gesprek met de Kamer vooral voor economische sancties. “Men zegt: maar daar lijden de mensen onder. Maar de mensen lijden nú al.” Volgens de Belarussische oppositieleider moeten toekomstige sancties vooral gericht zijn op de petrochemie, de staal- en houtindustrie. In die sectoren zijn staatsbedrijven actief en van de winsten zou Loekasjenko profiteren.

PVV-leider Geert Wilders, die het gesprek met Kamerleden voorzat, vroeg zich af of de ‘kaping’ van het Ryanair-toestel geen grote fout van Loekasjenko is geweest. “Tot die tijd stond Belarus niet hoog op de internationale agenda. Nu wel.” Tichanovskaja stelde dat de Belarussische dictator ‘niets te verliezen’ heeft.

Op de Dam is vrijdagavond een demonstratie. Tichanovskaja is vanaf 19.30 aanwezig om vragen te beantwoorden en een toespraak te houden. De organisatie verwacht zo’n zestig mensen.