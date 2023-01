Rutte prijst leiderschap Biden op bezoek in het Witte Huis en wil Patriots leveren aan Oekraïne

Premier Mark Rutte keeg tijdens zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden een rondleiding in de Oval Office in het Witte Huis. Beeld Bart Maat/ANP

Als Mark Rutte de Oval Office instapt, begint hij normaal gesproken het liefst over de economische slagkracht van ons land. Het kleine Nederland, zegt de koopman-premier dan tegen de Amerikaanse cameraploegen om hem heen, is de op één na grootste buitenlandse investeerder in de VS. Maar nu het oorlog is in Europa heeft hij andere prioriteiten. Hij laat het nog even terloops vallen als hij voor het haardvuur van de Amerikaanse president zit, en Joe Biden maakt even een tevreden vuist. Maar het echte agendapunt is Dnipro, waar afgelopen weekend nog eens ruim veertig Oekraïners zijn omgekomen door een Russische raketaanval.

Dáár wil Rutte het over hebben, kondigt hij aan. Nederland wil meedoen aan een Duits-Amerikaans plan om Patriot-raketten voor luchtafweer te sturen, laat hij weten. Over hoe dat er precies uit gaat zien wordt nog overlegd, maar het moet een ‘substantiële bijdrage’ worden. “Dat is meer dan training, het gaat ook om spullen.” De Nederlandse premier heeft er op de ochtend voor zijn ontmoeting met Biden nog over gebeld met de Duitse bondskanselier Scholz, en sprak ter voorbereiding op zijn bezoek aan Washington ook met de Oekraïense president Zelenski.

Training in Oklahoma

Nederland heeft drie van zulke raketsystemen, plus een reservesysteem. Ook de VS stuurt na lang wikken en wegen zo’n luchtafweersysteem. Het vereist training om het te kunnen gebruiken. De eerste Oekraïense soldaten zijn inmiddels aangekomen in Oklahoma om daar de Patriot te leren bedienen.

De Nederlandse premier laat in de Oval Office nog eens merken hoe belangrijk de Amerikaanse steun is voor de veiligheid van Europa. “Ik wil je prijzen – persoonlijk, maar ook de Verenigde Staten – voor je leiderschap.” Die is cruciaal geweest, zegt Rutte. “Ik ben ervan overtuigd dat de geschiedenis zal oordelen dat dingen heel anders waren gelopen in 2022 als de VS niet naar voren zou zijn gestapt in het conflict tussen Oekraïne en de Russische agressie.”

Spiekbriefje op de knie

Ruttes bezoek aan het Witte Huis werd op het laatste moment ingepland: Joe Biden had een gaatje in zijn agenda. Rutte zal in het kantoor van de Amerikaanse president niet meer onder de indruk zijn geweest van het eikenhouten bureau waar John F. Kennedy nog aan heeft zitten werken, of het statige portret boven de haard van de crisispresident met Zeeuwse voorouder, Franklin D. Roosevelt. Rutte kwam al in het Witte Huis toen Barack Obama nog president was en is hier voor de vijfde keer.

Recent, in 2019 en 2018, ontmoette hij in korte tijd tweemaal Donald Trump in het Witte Huis. Die beschreef hem toen als ‘vriend’ en ‘hele speciale man’, maar de samenwerking verliep ‘wat ongemakkelijk’, gaf Rutte later toe. Biden houdt er andere gewoontes op na: hij komt Rutte niet begroeten bij de voordeur, en spreekt welkomstwoorden met een spiekbriefje op zijn knie.

“Je bent welkom óndanks de WK-wedstrijd,” grapt Biden over het Amerikaanse voetbalteam dat vorige maand van Nederland verloor. “We hebben veel om samen aan te werken,” zegt Biden direct. Hij complimenteert Rutte met de Nederlandse inspanningen om Oekraïne te steunen: “Je bent heel standvastig geweest.”

Chipsmachine van ASML

Biden is anders dan voorganger Trump doordrongen van het belang van de sterke band tussen de VS en Europa. Rutte is het nu sneller met de Amerikaanse president eens, constateert hij. “Dit is natuurlijk een president die zeer trans-Atlantisch denkt.” Biden ziet de oorlog volgens de premier net als hij: de veiligheid van heel Europa staat op het spel, want de Russische agressor stopt niet bij Oekraïne.

Rutte komt langs in Washington net na de Japanse premier, die vrijdag naast Biden zat. Dat is niet toevallig. Joe Biden probeert zowel Nederland als Japan zover te krijgen gecompliceerde machines voor het maken van computerchips uit Chinese handen te houden. Al maanden is de Nederlandse regering met de Amerikanen in gesprek over het aangescherpte exportverbod dat Washington wil voor onder meer ASML.

Het gesprek daarover verloopt in goede sfeer, verzekert Rutte na afloop. Hij voelt zich niet onder druk gezet, wil hij benadrukken. “Het is ook ons nationale veiligheidsbelang om heel precies te kijken waar die technologie terecht komt. Ik denk dat we die gesprekken over een breed front op een goede manier kunnen afronden.”