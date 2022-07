Rutte op bezoek bij Zelenski: blijven focussen op brede steun aan Oekraïne

Mark Rutte tijdens zijn bezoek aan Irpin, vlak bij Kiev. Beeld Andrew Kravchenko/AP

“Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen en rustig kunnen kijken hoe de situatie zich ontwikkelt,” zei de premier. “We moeten gefocust blijven en doorgaan met het steunen van Oekraïne op alle mogelijke manieren.”

Rutte zei na zijn gesprek met president Volodimir Zelenski dat de hulp betekent dat de internationale gemeenschap voortdurend en openlijk politieke steun moet geven aan Oekraïne, zoals het uitzicht op lidmaatschap van de Europese Unie. Maar ook militair moet er flinke materiële steun zijn zodat de Oekraïners zich kunnen blijven verzetten tegen de Russische agressie, aldus Rutte. Ook Nederland zal dat blijven doen, onder meer met de levering van zwaar geschut. Hij riep landen op om hetzelfde te blijven doen.

‘Diep geschokt’

Zelenski liet op Telegram weten dat hij Rutte dankbaar is voor het constructieve overleg, het besluit om zware wapens te leveren aan de Oekraïense troepen, en de steun voor het kandidaat-lidmaatschap van de EU. “Dank. Dit is zeer belangrijk voor ons,” aldus de president. Volgens hem is het nodig om nog strengere sancties in te stellen ‘tegen het Russische terrorisme’.

De premier zei dat hij ‘diep geschokt’ is door de verschrikkingen en verwoestingen die de inmiddels verdreven Russische troepen hebben aangericht in onder meer Boetsja en Irpin. Hij werd rondgeleid in deze plaatsen nabij de hoofdstad en sprak met mensen uit de lokale gemeenschap, voordat hij zijn gesprek met Zelenski had.

Waarheidsvinding

Rutte benadrukte het grote belang van berechting van de verantwoordelijken van de ernstige misdaden die zijn begaan in het Oost-Europese land. Zij mogen hun straf niet ontlopen, stelt hij. In Den Haag wordt donderdag een grote internationale conferentie georganiseerd over waarheidsvinding en gerechtigheid in Oekraïne. Rutte hoopt dat die zal bijdragen aan de vervolging van de verantwoordelijken. De conferentie is georganiseerd door Nederland, het Internationaal Strafhof en de Europese Commissie.