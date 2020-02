Rutte: niets opgeschoten op begrotingstop

Premier Mark Rutte arriveert in Brussel voor de begrotingstop met de EU-leiders. Beeld Getty Images

Vrijdag wordt verder gepraat over de begroting van 2021 tot en met 2027. “Ik ga nu een dutje doen en afwachten welke inzichten Michel morgen heeft. Wondertjes zijn mogelijk, maar ik ben op dit moment niet al te hoopvol. We gaan het afwachten.”

Rutte hoopt dat de ‘realiteit indaalt’ bij regeringsleiders die een hogere begroting willen. Er zijn ‘allerlei verwachtingen’ waarvan Rutte hoopt dat duidelijk wordt dat die niet realistisch zijn.

De premier en zijn drie collega’s houden vast aan een plafond van 1 procent van het Europese inkomen, terwijl Michel 1,074 procent had voorgesteld. Zij verzetten zich ook tegen de voorgestelde afbouw van hun korting op de afdracht. “We stemmen alles af en zitten met zijn vieren bij Michel,” aldus Rutte. Doel is te voorkomen dat er meer geld de begroting wordt ‘ingerommeld’.

Volgens Rutte zijn alle politieke families, ook zijn eigen liberale, verdeeld over hoeveel er moet worden uitgegeven. “De christendemocraten waren zelfs zo verdeeld, een klein geheimpje, dat ze niet eens bij elkaar zijn gekomen.”

De vier ‘nettobetalers’ spraken Michel gezamenlijk, tot iets na middernacht. De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel hadden het gebouw van de Europese Raad na hun onderhoud met Michel al eerder op de avond verlaten. Michel praat in de nacht nog verder met andere leiders “Hij probeert echt zijn best te doen,” aldus Rutte. “Maar het is moeilijk.” De premier had een biografie van Chopin meegenomen voor het geval hij de hele nacht had moeten blijven. “Ik ben nog niet begonnen, ik denk dat het morgennacht wordt.”

Andere regeringsleiders klaagden over onder meer de bezuinigingen op de landbouwsubsidies en fondsen voor regionale ontwikkeling. Vrijdag vanaf 10.00 vergaderen de EU-leides verder over de meerjarenbegroting, wellicht aan de hand van een aangepast voorstel.

