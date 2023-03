Rutte in gesprek met Italiaanse premier Meloni: ‘We moeten naar drastisch lagere instroom migranten’

Premier Rutte overhandigt de Italiaanse premier Meloni een bos bloemen bij aankomst in het Palazzo Chigi in Rome. Beeld Alberto PIZZOLI / AFP

Er lijkt iets moois te bloeien tussen premier Mark Rutte en zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni. Een bosje mimosa op deze Internationale Vrouwendag moet de verbeterde relatie tussen de twee landen onderstrepen, de Italiaanse premier nam de bloemen woensdag in Rome enigszins verlegen in ontvangst.

De ontmoeting tussen de twee premiers duurde veel langer dan voorzien. “Het was een lang en vruchtbaar gesprek,” zei premier Meloni na afloop tijdens de persconferentie. Ze prees Ruttes pragmatisme en wil om oplossingen te zoeken.

Met name op het dossier migratie zijn de twee premiers het opvallend eens: de primaire migrantenstroom moet ingedamd worden. Er moeten koste wat kost minder migranten aankomen in Italië. “We zijn het eens dat er geen interne strijd moet zijn over de primaire en secundaire migratiestroom, maar dat Europa gezamenlijk de strijd moet aangaan met de mensensmokkelaars,” zei de Italiaanse premier. De Italiaanse regering benadrukt de criminele rol van de mensensmokkelaars bij de scheepsramp in de zuidelijke regio Calabrië, waarbij anderhalve week geleden 72 migranten omkwamen.

Turkijedeal als voorbeeld

In de strijd tegen de ‘cynische business’ van de mensensmokkelaars wil premier Rutte vooral de Turkijedeal van 2016 als voorbeeld nemen. Door financiële afspraken met de Turkse leider Erdogan, waarbij Nederland en Duitsland gezamenlijk optrokken, nam de migratie naar Griekenland in korte tijd met 90 procent af, aldus de premier. “De afspraak met Meloni is cruciaal, om samen in Afrika namens de Europese Unie concrete afspraken te maken om dit soort deals te kunnen repliceren.” Rutte nodigde tijdens de persconferentie premier Meloni uit voor een tripje naar Afrika.

De klik tussen de premiers bleek een maand geleden al tijdens de Europese Raad. Daar spraken de twee premiers ook langdurig met elkaar. “We kwamen erachter dat het mogelijk was daar bruggen te slaan,” zei premier Rutte tijdens de persconferentie. “De rest van de Europese Unie is daar nog van aan het bijkomen.”

Verdrag van Dublin

Premier Rutte erkent dat Italië en Nederland het niet over alles eens zijn. Vooral het Dublinakkoord is nog een struikelblok. De Italianen registreren op dit moment maar mondjesmaat de immigranten die in het land aankomen, waardoor die in andere landen, waaronder Nederland, asiel kunnen aanvragen.

“Italië zegt: wil Dublin weer gaan leven dan moeten wij ook aantallen weer beheersbaar krijgen,” zegt Rutte. “We moeten naar een situatie toe waarin de instroom drastisch lager is en ik wekelijks Giorgia kan bellen met de vraag hoeveel asielzoekers ik kan overnemen.” Nederland wil zeker haar steentje bijdragen aan de oplossing van het migratievraagstuk, aldus de premier in Rome.

Italië kan de stroom asielzoekers niet aan. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn er ruim veertienduizend bootvluchtelingen in het land aangekomen, bijna drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Opvangcentra zijn vol, maar terugsturen naar de landen van herkomst gaat moeizaam. “Dat is onderdeel van het onder controle krijgen van de primaire migratie,” benadrukt premier Rutte. “Dat is wat wij nu aan het doen zijn met Marokko, bilateraal, en dat begint nu te werken. En datzelfde geldt voor andere landen in Afrika, daar moeten afspraken mee gemaakt worden, bilateraal of in EU verband.”