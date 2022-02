Rutte: De-escalatie noodzakelijk, verdere agressie Rusland zal ‘serieuze consequenties’ hebben

Premier Mark Rutte en president Volodymyr Zelensky staan de pers te woord. Beeld ANP

De premier heeft samen met minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) een bezoek gebracht aan Oekraïne om onder meer te praten over de spanningen met Rusland. “We zijn het eens geworden dat we alles op alles moeten zetten om de situatie te de-escaleren. Dat is de enige manier om dit op te lossen,” aldus Rutte na overleg met Zelensky en de Oekraïense premier Denys Shmyhal. “Ik hoop dat de dialoog een oplossing biedt.”

Nederland zal Oekraïne naast die dialoog ook op defensief vlak helpen. Zo helpen Nederlandse experts bij het bestrijden van cyberaanvallen van Russische kant.

Rutte betuigde opnieuw openlijk steun aan Oekraïne en herhaalde zijn waarschuwing aan het adres van de Russische premier Vladimir Poetin. Verdere agressie in het broeiende conflict zal gevolgen hebben, zei hij. “Er wordt al gewerkt aan een fors pakket van sancties.”

Sancties

Voorafgaand aan het bezoek sprak Rutte de hoop uit dat de situatie weer zou afkoelen en de sancties die voorbereid worden, niet nodig zullen blijken. “Er is nog hoop dat de kalmte zal overwinnen.” Tegelijk wil hij met het bezoek ‘een signaal afgeven aan Moskou’. “Zouden jullie toch iets gaan doen wat in strijd is met het internationaal recht, bijvoorbeeld met een kleine of een grote actie in Oekraïne, dan zal de reactie uit het Westen heel stevig zijn.”

Ook minister Hoekstra herhaalde die waarschuwing dinsdag. Volgens hem is er ‘in heel grote mate overeenstemming’ over bij de bondgenoten.

MH17

Toen enkele maanden geleden de afspraak voor deze ontmoeting werd gemaakt, zag de wereld er nog anders uit, bracht Rutte in herinnering. De bedoeling was om het te hebben over de economische banden tussen Nederland en Oekraïne en de regering van het land te bedanken voor zijn rol in de afwikkeling van de ramp met vlucht MH17. De situatie aan de grens gaf het bezoek een nog steviger karakter.

Over de ramp met vlucht MH17 zei Rutte woensdagmorgen opnieuw dat ‘opgeven geen optie is’, en dat ‘alles op alles’ wordt gezet om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken berecht zullen worden. De premier bedankte Zelensky voor alle hulp bij het onderzoek.

Tijdens een gesprek op de Nederlandse ambassade in Kiev heeft Rutte woensdagochtend ook gesproken met leden van het Joint Investigation Team (JIT), die de rechtszaak tegen de verdachten in die zaak hebben voorbereid. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra sprak met zijn Oekraïense ambtgenoot Dmytro Koeleba.