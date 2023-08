Russische voltreffer raakt Tsjernihiv op feestdag: ‘God bestaat niet. Anders zouden kinderen niet op deze manier sterven’

In het Muziek- en Dramatheater van Tsjernihiv was zaterdagochtend een drone-evenement aan de gang, toen de Russische raket er insloeg. Veel bewoners waren op weg naar de kerk, hun manden gevuld met bloemen, graanhalmen en rijpe appels, om die door de priester te laten zegenen. Beeld ANP

Tussen puin, glassplinters en raketscherven liggen knalrode appeltjes, zomaar op straat. De Russische raketaanval op het stadstheater, zaterdagochtend, kwam tijdens het Appelfeest van de Verlosser. Ter gelegenheid van dit orthodoxe oogstfeest waren veel bewoners op weg naar de kerk, hun manden gevuld met bloemen, graanhalmen en rijpe appels, om die door de priester te laten zegenen.

“God bestaat niet. Anders zouden kinderen niet op deze manier sterven,” zegt Joelia Bobritska, werknemer van het shoarmarestaurant naast het verwoeste theater. “De een heeft geluk, de ander niet,” zegt haar collega, Iryna Pavlenko, instemmend.

Vooral voorbijgangers slachtoffer

In het Muziek- en Dramatheater van Tsjernihiv, een gezichtsbepalend gebouw in het centrum, was zaterdagochtend een drone-evenement aan de gang. Een groep ondernemers, militairen en volonteri — ofwel burgers die zich inzetten voor het leger — was bijeen om de nieuwste snufjes in dronetechniek te delen.

Van de Russische voltreffer werden vooral voorbijgangers slachtoffer: er zijn rond de honderdvijftig gewonden, onder wie vijftien kinderen. Onder de zeven doden was een meisje van zes. “Ze werd geboren, ze leefde maar even, en nu is ze dood. Waarom kwamen ze hier met die drones?” barst Bobritska uit. “Het was een Russische raket. Rusland is een terreurstaat,” zegt haar collega.

Sirenes van het luchtalarm

Toen de sirenes van het luchtalarm loeiden, die ochtend, had de vriend van Pavlenko, een militair, haar onder de douche vandaan gebeld. “Er is een raket in aantocht. Zoek een schuilplaats.” Ze was naar de gang gerend, waar ze zich realiseerde dat ze spiernaakt was en dus onmogelijk tijdig de kelder, vijf verdiepingen lager, kon bereiken. Zodra ze de locatie van de inslag vernam, kleedde ze zich aan en spoedde ze zich naar het shoarmarestaurant: de stad stond vol files, ambulances scheurden over de stoep. “Blijf thuis. Er kan nog een raket komen,” had haar geliefde haar gemaand. “Dat gaat niet. Ik moet mijn collega’s bijstaan.” Hij is woest op haar.

Het restaurant bleek zwaar beschadigd. De barman liep hoofdwonden op. De huid van de kokkin was haar van het lijf gereten: ze moest in het ziekenhuis worden gehecht. De teamleidster, een vrouw van dezelfde leeftijd als de twee, loopt nog steeds verward rond in en om het café: haar onderrug en haar benen zitten vol pleisters. Praten wil ze niet; wel is ze voortdurend aan het bellen. “Hier staan normaal gesproken mensen in de rij om shoarma te bestellen,” zegt Pavlenko. “We zouden klagen. Dat het druk was, dat gasten zich misdragen, dat we werken met zulk mooi weer,” zegt Bobritska. “Nu is alles kapot.”

Horde op weg naar Kyiv

Het noordelijk gelegen Tsjernihiv werd vorig voorjaar al belegerd en gebombardeerd; voor de Russen was de stad een horde op weg naar Kyiv. Een jaar lang bleef het rustig, maar nu is de stad in schoktoestand. Terwijl de ondernemers puin ruimen, drommen de bewoners samen bij het afzetlint: in zomerkleren maar doodstil, als bij een uitvaartritueel. “Onze stad was zo kalm en vredig,” zegt Vera Poesjkina, die met haar man en dochter Tanja juist de plek des onheils verlaat. Ze hebben glas geruimd, en geholpen de ramen van vrienden, die boven het shoarmarestaurant wonen, te dichten met spaanplaten. “Het theater was het hart van de stad.”

Haar man, Andriy Poesjkin, voorheen glasmaker, nu militair volonter, was in het theater. Ze hadden ’s ochtends eerst gedrieën schriften en pennen gehaald voor Tanja, die aan het nieuwe schooljaar begint. Ze hadden koffie gedronken tegenover het theater, waar hij vervolgens het drone-evenement had bezocht. Bij het luchtalarm gingen de aanwezigen naar de kelder. “Het is niet verstandig om met z’n allen tegelijk in één ruimte te verblijven,” vond hij. “Op straat is de schokgolf van een inslag minder heftig. Diegenen die in de kelder verbleven hebben hersenkneuzingen.” “Hierover kun je beter zwijgen,” maant zijn vrouw. Hoe de Russen de locatie van het besloten evenement te weten kwamen, wordt momenteel door de veiligheidsdienst onderzocht.

Voortdurend raketten

De klap had Poesjkin plat op straat doen vallen, maar hij kwam er goed van af. “Er vliegen voortdurend raketten over. Maar we verwachtten niet dat er een zou inslaan,” geeft hij toe. “Dit was onvoorstelbaar,” beaamt zijn vrouw. Tijdens de ochtendkoffie had zij nog genoten van de aanblik van de mensen die uit de kerk kwamen: de mannen in geborduurd overhemd, de vrouwen in feestelijke jurk, de kinderen met manden vol appels. “Het was zo mooi... ik kocht ook bloemen, maar na dit alles kan ik het niet aan de kerk te bezoeken.”

De teamleidster van het shoarmarestaurant krijgt intussen slecht nieuws. Ze fluistert het bericht in de oren van haar medewerkers, die in tranen uitbarsten. “Een vriend van ons was bij het drone-evenement. Een militair. Hij is dood,” verklaart Pavlenko even later. “Hij laat een vrouw en een kindje achter.” “De oorlog pakt alles van ons af: ons werk, onze vrienden, onze plannen,” verzucht Bobritska. Zo zou ze het niet aandurven een gezin te stichten. “Dat mijn man of kind voor mijn ogen sterft, is mijn grootste angst.”