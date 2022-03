Russische ‘tv-heldin’ zit ondergedoken: ‘Ik hoop dat mijn offer niet tevergeefs was’

Op het moment van haar protestactie, die de afgelopen dagen de hele wereld over is gegaan, stond Ovsjannikova niet stil bij de gevolgen. Beeld AFP

De 44-jarige Marina Ovsjannikova maakt zich naar eigen zeggen grote zorgen om haar veiligheid en toekomst, maar wil ‘absoluut niet weg’. Tegelijkertijd beseft ze dat haar leven voorgoed veranderd is. “Ik kan niet meer terugkeren naar mijn oude leven,” aldus de journaliste in een interview met het Duitse Der Spiegel.

Ovsjannikova verscheen maandag tijdens de belangrijkste nieuwsuitzending van de avond, die door miljoenen kijkers wordt gevolgd, plots achter in beeld. Ze had een plakkaat vast waarop ze haar afkeuring uitsprak over de oorlog tegen Oekraïne, die ze als een misdaad betitelde. Ze waarschuwde dat de propaganda over de oorlog niet kan worden geloofd. Russische media mogen de term ‘oorlog’ niet gebruiken voor ‘de militaire missie’ in Oekraïne.

Op het moment van haar protestactie, die de afgelopen dagen de hele wereld over is gegaan, stond Ovsjannikova niet stil bij de gevolgen. “Ik word me daar nu pas bewust van. Elke dag meer,” aldus de voormalig medewerkster van het journaal.

De Russische vrouw, moeder van twee jonge kinderen, zit vanwege de ernst van de situatie ondergedoken bij vrienden. Ze zegt bang te zijn voor de gevolgen van haar actie en te vrezen voor haar veiligheid, maar beseft dat ze de klok niet meer kan terugdraaien.

‘Ik ben geen held’

De vrouw werd na haar actie opgepakt en verscheen een dag later voor de rechter. Ze kreeg een boete van 30.000 roebel (zo’n 250 euro). Daarna werd ze vrijgelaten. Het is niet duidelijk of er een nieuwe vervolging komt. Na afloop van de rechtszaak vertelde ze dat ze veertien uur non-stop was ondervraagd en zelfs geen toestemming had gekregen om familie of vrienden te waarschuwen of een advocaat te bellen.

Tegen Reuters zegt Ovsjannikova te hopen dat er geen nieuwe strafzaak komt tegen haar. “Ik sta nog altijd achter wat ik heb gedaan.” Ruslandkenners en hooggeplaatste politici prezen haar moed. Frankrijk bood haar zelfs hulp aan via de ambassade of door asiel. “Ik voel me absoluut geen held,” aldus Ovsjannikova. “Ik hoop gewoon dat mijn offer niet tevergeefs was en dat het mensen de ogen opent. Wees toch niet zulke zombies, luister niet naar al die propaganda. Leer hoe je informatie kan analyseren. Leer hoe je informatiebronnen kan vinden en kijk niet alleen naar de Russische staatstelevisie.”

Hooligan

Als gevolg van de actie en de ontstane ophef zendt de Russische staatszender Channel 1 haar programma’s niet langer live uit, maar met een vertraging van 30 tot 60 seconden. Channel 1 hoopt hiermee soortgelijke incidenten te voorkomen. De zender is de belangrijkste bron van nieuws voor miljoenen Russen en volgt trouw de berichtgeving vanuit het Kremlin.

De woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin was niet te spreken over het protest en noemde Ovsjannikova ‘een hooligan’. Volgens Dmitry Peskov zullen Channel 1 en de politie de zaak verder opvolgen en zal het Kremlin zich er niet mee bezighouden. Hij roemde de propagandazender verder voor zijn ‘hoogwaardige, actuele, zeer snelle en objectieve informatie’.

Bekijk hier hoe Marina Ovsjannikova het Russische staatsjournaal verstoorde met haar protest:

Eerbetoon

De liberale oppositiekrant Novaja Gazeta ruimde woensdag de gehele voorpagina in voor een eerbetoon aan Ovsjannikova vanwege haar anti-oorlogsprotest. De krant drukte de foto van Ovsjannikova met haar plakkaat zo groot mogelijk af.

Het woord ‘oorlog’ dat driemaal in de tekst voorkomt, was onleesbaar gemaakt. Het is in Rusland momenteel verboden van ‘oorlog’, ‘invasie’ of ‘inval’ te spreken als het over de situatie in Oekraïne gaat. Een overtreding van het verbod kan leiden tot boetes of een gevangenisstraf.

Op Telegram klaagde Novaja Gazeta dan veel kiosken weigerden de editie van woensdag te verkopen. Journalisten riepen de lezers daarom op persoonlijk een krantje af te halen op de redactie, die wordt geleid door Dmitri Moeratov, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede.