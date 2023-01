Russische tanks die nu naar front gaan ‘maken geen schijn van kans’ tegen Leopards die Oekraïne krijgt

Oekraïne wil de moderne tanks om zich beter te kunnen verdedigen tegen de Russen. Beeld Getty Images

De schok bij mensen wanneer een Leopardtank door het terrein dendert. Alleen daarom zou je de stalen krachtpatsers al naar Oekraïne willen sturen, weet voormalig tankcommandant Rutger Poelakker. Wie raakt niet onder de indruk van de 65 ton staal, brullende motoren en een gigantisch kanon voorop? “Dit doet echt wat met militairen. Het imponeert de tegenstander en geeft de eigen troepen heel veel vertrouwen.”

Met artillerie kun je een tegenstander op grote afstand bestoken. Maar de tank is volgens majoor Poelakker onmisbaar om een aanval te stoppen of om juist door een linie te breken. Raketten of artilleriegranaten hebben veel tijd nodig om bij hun doel te komen. Een tank schiet razendsnel en direct. Wie in het kruisvizier komt, is verloren. Ook kan een tank 24 uur per dag blijven staan aan de frontlinie. En hij hoeft nooit terug naar een basis om te tanken, zoals een helikopter. “Vergelijk het met de hamer uit de gereedschapskist. Een timmerman kan ook niet met een schroevendraaier een spijker in de muur slaan,” zegt Poelakker.

Al draait het nooit om de tank alleen, benadrukt Poelakker. Het gaat om de combinatie van eenheden. Infanterie, artillerie, drones en vliegtuigen moeten nauw samenwerken. Zonder die samenwerking is ook een tank kwetsbaar. “Dat hebben de Russen vorig jaar wel gezien en daar hebben ze van geleerd.”

Allerminst achterhaald

Tanks gaan al mee sinds de Eerste Wereldoorlog en toch is dit allerminst een achterhaald wapen, beseffen ze nu ook in politiek Den Haag. Twaalf jaar geleden werden alle 116 Nederlandse tanks uit geldgebrek verkocht, maar inmiddels gebruikt de krijgsmacht er weer achttien van de Duitsers. Het gaat om de Leopard 2, precies hetzelfde type als waar Oekraïne naar snakt. Het land gebruikt nu vooral veel oude Russische tanks van het type T-72, een gemoderniseerd model uit de jaren zeventig.

Oud-commandant Harm de Jonge leidde het voormalige 11de Tankbataljon in Oirschot en snapt heel goed waarom Oekraïne de veel betere Leopard 2 op het wensenlijstje heeft. Hij roemt de vuurkracht van de Leopard. Binnen één minuut kunnen er zo’n zes tot tien schoten mee worden afgevuurd. Al rijdend, over hobbelig terrein als het moet, en tot op een afstand van vier kilometer. Geen Russische militair die dan nog lachend in zijn loopgraaf blijft zitten. “Met een goede tankbemanning zijn dat allemaal treffers,” verzekert De Jonge.

Het oorspronkelijke model van de Leopard is gebouwd in de jaren tachtig, maar sindsdien zijn er meerdere grote opknapbeurten geweest. Zo is er nu nachtzichtapparatuur aan boord en beschikt de Leopard over een geavanceerd systeem waarop de eigen troepen van de vijand zijn te onderscheiden. “De tankcommandant krijgt zo heel snel informatie wat er op hem afkomt. Er zijn geen verrassingen meer.”

Russische T72 maakt geen schijn van kans

De Russische T72 die Poetin nu massaal naar het front laat brengen, maken volgens De Jonge geen schijn van kans tegen de Leopard. “De bepantsering is niet sterk genoeg.” Ook zijn ze niet wendbaar genoeg, weet Poelakker. Vooral achteruitrijden gaat traag. De Leopard haalt 30 tot 40 kilometer per uur in zijn achteruit. De T-72 maar 5. “Dat lijkt niet zo belangrijk, maar door deze wendbaarheid ben je extra beschermd. Een tank kan zo sneller dekking zoeken als er gevaar dreigt.”

Beide militairen geloven dat de moderne Leopard een verschil kan maken in Oekraïne. Toch heeft de Leopard 2 zich nooit echt kunnen bewijzen op het slagveld. Het is tot dusver summier ingezet. “Maar er is wel al die jaren heel realistisch geoefend, ook tegen Russische systemen. De Leopard komt gewoon ongelooflijk goed uit de verf.”

Is de tank daarmee niet te kloppen? Zeker niet, denkt De Jonge. Ook de Russen hebben genoeg middelen om tegen tanks te vechten, zoals de zwermen rondhangende drones van Iraanse makelij. Deze modellen blijven net zo lang in de lucht hangen totdat ze hun doel hebben gelokaliseerd en storten zich dan daarop. “Dat is voor een tankbemanning absoluut niet prettig.”