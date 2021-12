Russische rechter verbiedt oudste mensenrechtenclub van het land

Rechter Alla Nazarova sprak vandaag het vonnis tegen Memorial uit. Beeld EPA

Het Moskouse parket klaagde Memorial International begin november aan wegens het zelf schenden van mensenrechten. Sinds 2014 droeg de beweging het stempel ‘buitenlands agent’ (Sovjetterminologie voor landverrader). Dat houdt in dat het haar (buitenlandse) inkomsten tot de op cent moest verantwoorden en in al haar eigen publicaties moest vermelden dat die inkomsten afkomstig zijn van een buitenlandse agent. Dat was een paar keer niet gebeurd, waardoor Memorial volgens de procureur-generaal ‘het recht op eerlijke informatie’ schond.

Daarnaast kreeg het Memorial-mensenrechtencentrum – een zusterorganisatie van Memorial International – voor de voeten geworpen dat het steun verleende aan ‘extremisten’ en ‘terroristen’. De instelling had het opgenomen voor oppositieleider Aleksej Navalny (wiens beweging afgelopen zomer tot ‘extremistisch’ werd verklaard) en Krimtaren die de in Rusland als ‘terroristisch’ verboden islamitische beweging Hizb-ut-Tahrir aanhangen.

In beide gevallen keerde Memorial zich slechts tegen de gerechtelijke procedures waarin de verdachten werden veroordeeld, zonder zich inhoudelijk te uiten over hun standpunten.

Nobelprijs

Memorial werd in 1988 opgericht door onder meer vredesnobelprijswinnaar Andrej Sacharov, die zelf jarenlang onder huisarrest leefde wegens zijn kritiek op de Sovjetautoriteiten. Ze legde zich toe op het onderzoeken en documenteren van de misdaden die waren begaan in de Sovjet-Unie.

In de jaren 90 begon het mensenrechtencentrum ook wreedheden te onderzoeken van de oorlog in Tsjetsjenië, waar rebellen tegen het Russische leger vochten voor afscheiding. Recenter liet Memorial zich uit over de oorlog in het oosten van Oekraïne, waar pro-Russische separatisten onafhankelijkheid van Oekraïne militair bevechten, met actieve hulp van Rusland.|

Al deze zaken, zo is de breed gedeelde opvatting, hebben de gramschap van het Kremlin opgeroepen. Dat het overtreden van de wet op de buitenlandse agenten een ondergeschikte rol speelde, bleek tijdens het proces: de aanklachten kwamen uit Ingoesjetië, een klein deelrepubliekje in de Russische Kaukasus, waar drie uitgaven van Memorial waren gevonden zonder de verplichte verwijzing naar het predicaat ‘buitenlands agent’.

Bovendien voerde een openbare aanklager in de rechtbank aan dat Memorial de ‘oorlogserfenis van de Sovjet-Unie’ had zwartgemaakt. Hij zei: “Moeten wij, de nakomelingen van overwinnaars, berouw tonen en in verlegenheid worden gebracht in plaats van trots te zijn op ons glorieuze verleden?”

Stalin

Het lijkt de Russische autoriteiten steeds meer een doorn in het oog dat organisaties zich bezighouden met mensenrechten- en historisch onderzoek, dat de (recente) Russische geschiedenis in een kwaad daglicht kan stellen. Het past in een overheidsbeleid waarin ook de wrede Sovjetleider Jozef Stalin gedeeltelijk is gerehabiliteerd als een ‘effectief oorlogsmanager’.

Volgens de Russische, altijd kritische politicoloog Andrej Kolesnikov is ‘Memorial de belangrijkste tegenstander geworden van het officiële standpunt over de geschiedenis’. “De autoriteiten denken dat als je de organisatie vernietigt, je ook het verhaal ervan kunt vernietigen.”

De uitschakeling van Memorial komt niet als een verrassing in een jaar waarin een ongekend aantal Kremlin-kritische organisaties en media tot ‘buitenlands agent’ werden verklaard of ‘extremistische en/of ongewenste organisatie’. Vanwege zijn lange geschiedenis en de grote autoriteit van de organisatie, zien velen de liquidatie wel als een keiharde dreun voor de mensenrechtenbeweging in Rusland.