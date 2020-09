Russische politie wil Navalny in Duitsland ondervragen

Politieagenten houden de wacht bij het ziekenhuis in Berlijn, waar Aleksej Navalny is opgenomen. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

De 44-jarige Aleksej Navalny, een prominent criticus van de Russische president Vladimir Poetin, ligt in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou.

Volgens de Duitse regering heeft laboratoriumonderzoek ‘ondubbelzinnig bewijs’ geleverd dat Navalny is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep. Donderdag stelde de Duitse krant Die Zeit op basis van goed ingevoerde (anonieme) bronnen zelfs dat de oppositieleider is vergiftigd in opdracht van het Kremlin. Ze vertelden aan het dagblad dat Navalny een nieuw type van het gif novitsjok toegediend heeft gekregen, dat nog gevaarlijker is dan de eerder bekende varianten.

De bedoeling was waarschijnlijk dat de Russische politicus in het vliegtuig zou omkomen, maar door snel handelen van de piloot en artsen aan de grond kon Navalny op de intensive care in Omsk (Rusland) worden behandeld. Daarna werd hij in kunstmatige coma naar een kliniek in Berlijn vervoerd. Afgelopen maandag ontwaakte hij daaruit.

Het Russische departement liet vrijdag weten dat het een verzoek heeft gedaan om Russische onderzoekers aanwezig te laten zijn bij Navalny’s ondervraging door Duitse experts.