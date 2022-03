Russische oppositieleider Navalny veroordeeld tot 9 jaar cel wegens verduistering

Oppositieleider Navalny tijdens het proces, via een livestream te volgen. Beeld REUTERS

De 45-jarige oppositieleider zit al meer dan een jaar vast wegens omstreden aanklachten van bijna tien jaar geleden en hij wordt van steeds meer strafbare feiten beschuldigd. Het nieuwe proces is gehouden in de strafkolonie ten oosten van Moskou waar hij nu vastzit. Hij zou volgens de rechtbank miljoenen euro’s van donateurs achterovergedrukt hebben.

“Navalny heeft fraude gepleegd, specifieker het stelen van eigendommen van anderen in georganiseerd verband,” zei rechter Margarita Kotova tijdens de uitspraak. De Kremlincriticus is ook schuldig bevonden aan minachting van de rechtbank in een andere zaak. Dat zou zijn gebeurd in 2021 tijdens een zaak wegens belediging van een oorlogsveteraan.

Navalny en mensenrechtenorganisaties omschrijven de aantijgingen als een politiek gemotiveerd schijnproces. Navalny, die bekendstaat om zijn vernietigende onderzoeken naar corruptie en de levensstijl van de Russische elite, heeft zich vanuit de strafkolonie waar hij zit fel uitgesproken tegen ‘Poetins oorlog in Oekraïne’.

Afgelopen weken riep Navalny de bevolking meermaals op te demonstreren tegen de oorlog in Oekraïne. Daar gaven duizenden mensen gehoor aan.

Strafkamp in Siberië

Door het nieuwe vonnis staat Navalny een nog strikter regime te wachten dan in strafkolonie IK-2 in Pokrov, waar hij nu al een 2,5 jaar lange gevangenisstraf uitzit. Mogelijk wordt hij overgeplaatst naar een afgelegen strafgevangenis in Siberië.

Na de uitspraak werden de twee advocaten van Navalny aangehouden. Volgens het Franse persbureau AFP werden de raadslieden Olga Michailova en Vadim Kobzev door agenten naar het plaatselijke politiebureau in Pokrov gereden. Korte tijd later zijn ze vrijgelaten, bevestigde Kobzev aan AFP. De advocaten willen in hoger beroep tegen het vonnis.

Navalny overleefde in 2020 een vergiftiging waarvoor hij president Vladimir Poetin verantwoordelijk houdt. Hij werd behandeld in een ziekenhuis in Berlijn en keerde na zijn herstel begin 2021 terug naar Rusland. Bij aankomst op de luchthaven van Moskou volgde een onmiddellijke aanhouding op beschuldiging van het verduisteren van 356 miljoen roebel (ruim 4 miljoen euro) aan donaties. Eveneens onterecht, aldus Navalny.

Via zijn Twitteraccount liet Navalny weten dat hij en zijn medestanders door blijven vechten tegen de Russische censuur om ‘de waarheid aan de bevolking te tonen’.

Sinds de oorlog in Oekraïne heeft het Kremlin de media in het land verder aan banden gelegd en ook sociale media als Facebook en Instagram offline gehaald. Russen riskeren 15 jaar cel door de inval in Oekraïne alleen al ‘een oorlog’ te noemen, in plaats van ‘een speciale militaire operatie’, zoals de officiële Russische lezing luidt.