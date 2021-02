Russische oppositieleider Navalny veroordeeld tot 3,5 jaar cel

Navalny tijdens de rechtszaak op 2 februari. Beeld AFP

De oppositieleider blijft voorlopig vastzitten, zo bepaalde de rechter in Moskou. De voorwaardelijke straf van die Navalny in 2014 kreeg opgelegd wegens fraude, is omgezet in een onvoorwaardelijke celstraf.

Dat was ook de eis van het Openbaar Ministerie. Navalny zou de voorwaarden hebben geschonden toen hij in 2020 een aantal maanden in Duitsland verbleef voor zijn herstel na zijn vergiftiging in Rusland. Hij werd op 17 januari bij thuiskomst in Rusland aangehouden en zit sindsdien vast.

De oppositieleider werd in 2014 veroordeeld voor het verduisteren van een half miljoen dollar van twee Russische firma’s, die samenwerkten met het Franse cosmeticabedrijf Yves Rocher. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat het fraudeproces niet eerlijk is verlopen.

Zondag gingen in Rusland veel demonstranten de straat op voor de vrijlating van Navalny.