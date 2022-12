Russische oppositieleider Ilja Jasjin veroordeeld tot 8,5 jaar strafkolonie

De Russische oppositieleider Ilja Jasjin. Beeld Reuters

De straf valt een een half jaar lager uit dan de aanklager had geëist. “Ik waardeer uw gevoel voor humor,” zei Jasjin sarcastisch lachend na de uitspraak.

Jasjin geldt als de laatste bekende opposant van president Vladimir Poetin. Hij bleef zich ook na het begin van de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne in Rusland openlijk uitspreken tegen het grootschalige bloedvergieten. Veel tegenstanders van de Poetin zitten in de gevangenis of zijn gevlucht.

Beelden uit Boetsja

Jasjin plaatste afgelopen voorjaar een video online met beelden uit Boetsja. In dat stadje, nabij de Oekraïense hoofdstad Kiev, werden zeker vierhonderd lichamen gevonden van burgers, nadat de Russen er eind maart waren vertrokken. Volgens de aanklager waren de beelden in scène gezet en had Jasjin dat moeten weten.

De politicus, die veel samenwerkte met de in 2015 vermoorde Kremlincriticaster Boris Netmtsov en Aleksej Navalny, kreeg meermaals boetes werd van afgelopen zomer gearresteerd.