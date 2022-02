Russische leider ziet geen simpele oplossing voor Oekraïnecrisis

De Russische president Vladimir Poetin gisteren tijdens zijn persconferentie. Beeld ANP/EPA

De Russische president verwijt het Westen de veiligheidsbelangen van Rusland te negeren. Buurland Oekraïne met zijn pro-Russische rebellen in het oosten zou geen lid mogen worden van het westerse militaire bondgenootschap Navo. Hij beschuldigde Washington ervan Oekraïne te gebruiken als een ‘instrument’ om Rusland in bedwang te houden.

Oekraïne is slechts een middel ‘om ons bij een of andere gewapende strijd te betrekken,’ aldus de president op een persconferentie na urenlang overleg met de Hongaarse premier Viktor Orbán in het Kremlin. Poetin zei te hopen dat er uiteindelijk een oplossing zal worden gevonden, ‘hoewel het niet eenvoudig zal zijn’.

Voormalig Oostblok

De president klaagde dat het Westen geen rekening houdt met het principe van de ‘ondeelbaarheid van de veiligheid’ in Europa. Hij bekritiseerde dat zijn eis om een ​​einde te maken aan de uitbreiding van de Navo richting Rusland is afgewezen. Poetin had de Navo ook opgeroepen zich terug te trekken uit de landen die ooit deel uitmaakten van het communistische Oostblok en af ​​te zien van het plaatsen van raketten bij de grenzen van Rusland.

Intussen zijn tal van westerse regeringsleiders, onder wie premier Mark Rutte, op bezoek in de Oekraïense hoofdstad Kiev om daar steun te betuigen. De Britse premier Boris Johnson sprak al met president Volodimir Zelenski. Zij herhaalden in een verklaring dat een Russische aanval een enorme fout zou zijn. Een militaire, politieke en humanitaire ramp, in de woorden van Johnson, die Rusland een duidelijk gevaar noemde.

Concessies

De opbouw van een grote Russische troepenmacht bij de grenzen met Oekraïne heeft in het Westen de vrees doen ontstaan dat het Kremlin een invasie in zijn buurland plant. Moskou ontkent dat. Het wordt ook mogelijk geacht dat de Russen de angst aanwakkeren om de Navo-staten te bewegen concessies te doen.

Volgens premier Johnson houdt Poetin West-Europa een pistool tegen het hoofd. Hij zei dat Rusland nog altijd een stap terug kan zetten en stelde directe sancties tegen Rusland en Russische personen in het vooruitzicht bij een eventuele inval.