Russische hardliners eisen vergeldingsaanval na brugexplosie

De Russische president Vladimir Poetin heeft voor maandag de nationale veiligheidsraad bijeengeroepen. De belangrijkste ministers, politici en veiligheidsdiensten en het leger zullen praten over de zware explosie op de Krimbrug.

De explosie op de brug, die het Russische vasteland verbindt aan het in 2014 geannexeerde schiereiland Krim, is hard aangekomen in Moskou. De beruchte televisiejournalist Vladimir Solovjov, eerder dit jaar door de EU op de sanctielijst gezet om zijn propaganda, schreef op zijn Telegramkanaal: ‘Het is tijd om te reageren. Met alle mogelijke middelen’. Kirill Stremoöevov, een door Rusland geïnstalleerde functionaris in de bezette Oekraïense regio Cherson, liet ook weten dat de maat vol was. “Iedereen wacht op een vergeldingsaanval en die zal waarschijnlijk komen.”

Gezien de enorme vuurbal die bij de explosie vrijkwam, lijkt de materiële schade voor Rusland nog enigszins mee te vallen. Een rijbaan ligt half in de Zwarte Zee, maar de tweede rijbaan lijkt stabiel en was bruikbaar. Zowel het wegverkeer als het spoorverkeer tussen het schiereiland Krim en het Russische vasteland zijn voorzichtig hervat. De Russische trots is er na de aanslag beduidend slechter aan toe. Ondertussen werd er gefeest in Kiev en op internet deden al snel allerlei grappen de ronde over het vermeende verjaardagscadeautje voor Poetin.

Rode lijn

In extreme nationalistische kringen is men ziedend. Daar wordt de politieke druk op president Poetin – die de brug vier jaar geleden vol trots opende – opgevoerd om daden van zijn recente stoere woorden te maken. Eerder dreigde Poetin immers dat hij klaar was ‘alle beschikbare middelen’ te gebruiken ‘als ons land wordt bedreigd’. “Dit is geen bluf," voegde Poetin er zelf aan toe, tijdens de aankondiging van de mobilisatie van 300.000 reservisten voor de oorlog tegen Oekraïne.

Het schiereiland Krim hoort integraal bij de Russische natie, zo stellen de hardliners in Moskou. Deze aanval, die overigens nog door niemand is opgeëist, is daarom een aanval op het moederland. Poetins rode lijn zou daarmee zijn overschreden, nota bene op de ochtend nadat de president zijn zeventigste verjaardag vierde. Pijnlijk is het ook voor de opgewonden presentatoren in de staatsmedia, die juist deze brug regelmatig hebben gebruikt als een symbool van Ruslands succesvolle annexatie van Oekraïens grondgebied.

In de vele woede-uitbarstingen op sociale media werd driftig geschermd met de inzet van tactische kernwapens tegen Oekraïense troepen. Zeker als het Oekraïense tegenoffensief in vier gebieden die formeel door het Kremlin zijn geannexeerd, succesvol blijft. Rodion Mirosjnik, die tot voor kort in Moskou de door Rusland gesteunde Volksrepubliek Loehansk vertegenwoordigde, schreef geërgerd op sociale media dat ‘onbeschadigde Oekraïense bruggen over de Dnjepr er belachelijk uitzien tegen de achtergrond van een brandende Krimbrug’.

Oorlogsmisdaad

De schade aan de Kertsjbrug – zondag inspecteerden duikers de pijlers – blijft voorlopig wel een onzekerheid voor de Russische levering van mankracht en wapens aan zijn eenheden in het zuiden van Oekraïne. Televisiejournalist Solovjov vindt dat Oekraïne bij wijze van represaille ‘in donkere tijden moet worden ondergedompeld’, en drong er bij het Kremlin op aan ‘bruggen, dammen, spoorwegen, thermische energiecentrales en andere infrastructuurvoorzieningen in Oekraïne te vernietigen’. Volgens het internationaal recht zou een dergelijke opzettelijke vernietiging een oorlogsmisdaad zijn. De Verenigde Naties zeiden vorige maand al dat Rusland oorlogsmisdaden had gepleegd in Oekraïne, waaronder bombardementen op civiele gebieden en standrechtelijke executies.

Poetin heeft in een eerste reactie in ieder geval een betere beveiliging van de Krimbrug bevolen. Ook de leidingen en installaties die de Krim van aardgas en stroom voorzien, moeten beter worden bewaakt. De Russische veiligheidsdienst FSB wordt nu verantwoordelijk voor de versterkte veiligheidsmaatregelen. Zondagnacht leek de Russische, militaire, repliek niet anders dan gebruikelijk na een tegenslag. Een bombardement op een flat in de Oekraïense stad Zaporizja zou aan minstens zeventien mensen het leven hebben gekost.