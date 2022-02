Russische EU-ambassadeur: Rusland zal deze week niet escaleren

Oekraïeners demonstreerden afgelopen week in de hoofdstad Kiev tegen de Russische aanwezigheid bij de grens. Beeld AP

Dat zei Tsjistsjov woensdag tegen Die Welt. Hij voegde eraan toe: “Oorlogen in Europa beginnen zelden op een woensdag.”

Volgens de Verenigde Staten wijzen recente Russische manoeuvres en de aanwezigheid van tienduizenden soldaten langs de Oekraïense grens op een aanstaande aanval. De Amerikaanse president Joe Biden spreekt zelfs van 150.000 manschappen in de omgeving van Oekraïne en Belarus. Tsjistsjov spreekt dit tegen: “Als u beschuldigingen uit (...), heeft u ook de verantwoordelijkheid om bewijs te overleggen. Anders is het laster. Dus waar is het bewijs?”

De EU-ambassadeur drong er nogmaals bij het Westen op aan om de veiligheidszorgen van Rusland serieus te nemen. Rusland heeft bij de NAVO aangegeven dat het van het Westen juridisch bindende garanties wil voor de veiligheid van het land. Daartoe behoort onder meer de garantie dat Oekraïne niet zal worden toegelaten tot de NAVO en dat geen wapensystemen, zoals een Amerikaans raketafweersysteem, nabij de grens met Rusland worden gestationeerd.

NAVO-top

De defensieministers van de NAVO-landen komen woensdag bijeen over het hoogopgelopen conflict met Rusland. Aan Ruslands eisen kan de NAVO niet voldoen, maar toch is er nog wel onderhandelingsruimte, schat een hooggeplaatste bron bij de alliantie in.

De dreigende Russische manoeuvres van de afgelopen weken zetten de westerse militaire alliantie in ieder geval aan om haar zuidoostelijke flank te versterken. Mocht Rusland Oekraïne onder de voet lopen, dan staat het Russische leger plots bij Roemenië en Bulgarije op de stoep. Daarom wil de NAVO daar, net als eerder in de Baltische landen en Polen die nu al aan Rusland grenzen, troepen legeren.

Maar het bondgenootschap blijft hopen dat Moskou genoegen neemt met de handreikingen die al zijn gedaan over bijvoorbeeld wederzijdse openheid en wapenbeheersing. Die voorstellen zijn nog niet helemaal uitgewerkt en kunnen dus verdiept en verbreed worden om Rusland meer ter wille te zijn, liet NAVO-chef Stoltenberg eerder doorschemeren.