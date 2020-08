Russische artsen: Navalny mag naar Duitsland worden gevlogen

De Russische oppositieleider Alexej Navalny. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Dat stelt een arts, aldus het Britse persbureau Reuters.

De dokter heeft gezegd dat het ziekenhuis kan assisteren bij het transport van Navalny naar het vliegveld. Hij zei dat Navalny daar binnen enkele uren heen wordt gebracht. De arts voegde daaraan toe dat de Kremlin-criticus in een kunstmatige coma ligt.

De artsen van het ziekenhuis in Omsk hadden eerder juist gezegd dat Navalny’s toestand te slecht was om hem te vervoeren. De hoofdarts voegde daar later aan toe dat de leider van de liberale oppositie pas vervoerd kon worden als zijn toestand stabiel was.

Een team Duitse artsen dat door een Duitse organisatie naar Rusland was gevlogen om zich over Navalny te ontfermen, stelde juist dat Navalny wel in staat was om vervoerd te worden. Navalny’s medestanders, zijn echtgenote en meerdere westerse leiders willen dat Navalny wordt overgebracht naar het Charité-ziekenhuis in Berlijn om daar behandeld te worden. De vrouw van Navalny had daartoe vrijdag een brief aan president Poetin geschreven. De autoriteiten zeiden dat de beslissing of Navalny vervoerd kon worden aan de artsen is.

Aleksej Navalny raakte donderdag bewusteloos aan boord van een vlucht. Volgens zijn woordvoerder was de thee die hij voorafgaand aan de vlucht dronk vergiftigd. Mensen in de kring rond Navalny vreesden dat hij in Rusland werd gehouden om de ware toedracht van zijn slechte gezondheidstoestand toe te dekken. Volgens de Russische artsen heeft Navalny een stofwisselingskwaal.