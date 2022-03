Russische ambassadeur geeft zijn eigen versie van oorlog in Oekraïne: ‘Heel herkenbaar, helaas’

De Russische ambassadeur in Nederland Aleksander Sjoelgin (archieffoto). Beeld ANP

In tv-programma Buitenhof werd Sjoelgin geconfronteerd met de Russische bombardementen op flatgebouwen en ziekenhuizen. De Verenigde Naties hebben het Kremlin gewaarschuwd dat de Russische aanvallen op burgers een oorlogsmisdaad kunnen zijn. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestookten de Russen al 29 gezondheidscentra, waaronder een kraamkliniek in de Zuid-Oekraïense stad Marioepol.

Maar volgens Sjoelgin, die zijn eigen, Russische versie van de oorlog in Oekraïne gaf, is dat ‘simpelweg niet waar’. Hij had The New York Times meegenomen naar de studio, die foto’s publiceerde van vrouwen na het bombardement op de kraamkliniek. Volgens hem gaat het om één vrouw: “Hier heeft ze zich verkleed, en ligt ze op de brancard,” wees hij.

Menselijk schild

Ook ontkende hij dat Russische troepen de kraamkliniek hebben aangevallen. “Russische militairen vallen geen burgers aan, alleen militaire infrastructuur.” Volgens hem is de aanval in scène gezet door ‘nationalistische bataljons’. “Burgers worden gebruikt als menselijk schild.”

Eerder zondag reageerde premier Mark Rutte in WNL op Zondag op de Russische buitenlandminister Lavrov, die zei dat de publieke opinie gemanipuleerd werd met de aanval op Marioepol en dat zwangere vrouwen ‘allang weg waren’. “Het bloed stijgt naar de hersens als je deze onzin ziet,” aldus premier Rutte.

In Rusland mag de oorlog in Oekraïne geen oorlog worden genoemd. Sjoelgin sprak daarom van een ‘speciale operatie’ die ‘volgens plan’ verloopt. “Wij noemen dit oorlog,” reageerde presentatrice Maaike Schoon. De operatie gaat volgens Sjoelgin door totdat Oekraïne is ontdaan van ‘neonazi’s en hun sympathisanten’.

Al langer stelt Rusland dat er nazi’s aan de macht zijn in het land, propaganda die gebruikt werd om de invasie te ‘rechtvaardigen’. “Oekraïne heeft een president die Joods is,” zei Rutte. “Hoe dom acht je ons dat we íéts geloven van deze propaganda?”

MH17

Renée Jones-Bos, tussen 2016 en 2019 ambassadeur in Rusland, noemde in Buitenhof de manier waarop Sjoelgin de situatie in Oekraïne diametraal anders ziet dan de rest van de wereld ‘heel herkenbaar, helaas’. “Het patroon wat je hier ziet - precies omdraaien wat er gebeurt, verwarring zaaien, alternatieve scenario’s voorstellen - gebeurde rond MH17 ook al.”

Dat omdraaien gebeurt ook bij de Russische bombardementen. De VN ziet willekeurige aanvallen op burgers, maar Rusland, aldus Sjoelgin, laat juist burgers vertrekken uit belegerde steden via humanitaire corridors. Die corridors leiden echter naar Rusland of bondgenoot Belarus, waar Oekraïners niet naartoe willen. Ook zijn er aanwijzingen dat de Russische beschietingen doorgaan, ondanks deze vluchtroutes.

Sjoelgin, die in een eerder interview bij Nieuwsuur nog stelde dat Oekraïne een soeverein land is, noemde het nu ‘niet geheel soeverein’. “Het land is onder extern beheer geplaatst,” vindt de ambassadeur. Volgens hem neemt ‘het regime in Kiev’ beslissingen alleen ‘na overleg met Washington’.

Volgens Jones-Bos is Rusland nu ‘onvoorspelbaarder’ dan in de Koude Oorlog. “Toen was het overzichtelijker: er waren twee machtsblokken. De situatie was stabiel.”