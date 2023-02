Russisch offensief heeft haast nu Zelenski nieuwe westerse wapens heeft losgepraat

Een Oekraïense soldaat vuurt mortiergranaten af aan het front. Beeld REUTERS

Met drone- en raketaanvallen heeft het Russische leger het offensief in het oosten van Oekraïne verder opgeschaald. In heel Oekraïne gingen donderdag tot drie keer toe de luchtalarmen af. Volgens de Oekraïense autoriteiten werden door het Russische leger 71 (kruis)raketten afgevuurd, waarvan 61 zijn onderschept.

‘Rusland wil luchtverdediging uitputten’

Bijzonder hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit van Leiden Frans Osinga denkt dat de luchtaanvallen passen in het huidige Russische offensief. “Veel drones en kruisraketten zijn afgevuurd op de Oekraïense elektriciteitsinfrastructuur. Enerzijds is dat om de Oekraïense samenleving verder te ontwrichten, maar er zit ook een operationeel doel achter: Rusland wil het Oekraïense arsenaal luchtverdedigingsraketten uitputten. Als er daardoor minder aan het front zijn, kunnen de Russen daar een luchtoverwicht krijgen.”

Ook de Oekraïense inlichtingendienst meldt dat dit het alom verwachte Russische offensief is. De laatste weken zijn door Moskou al grote aantallen voertuigen en manschappen samengebracht in het bezette deel van de provincies Loehansk en Donetsk, in de oostelijk gelegen regio Donbas.

Aanval over een breed front

Russische militaire bloggers bevestigen dat Rusland nu over een breed front en ‘brigadegewijs’ aanvalt, noordelijk van de zwaar bevochten stad Bachmoet. Niet zonder zware verliezen kennelijk, want ook gisteren regende het verwijten aan het adres van minister van Defensie Sjojgoe.

De Russische divisies die nu aan het front verschijnen, zouden beter getraind zijn dan de slecht voorbereide soldaten in de vorige aanvalsgolven. Afgelopen donderdag zouden nog tientallen Russische tanks en pantservoertuigen zijn kapotgeschoten in een aanval noordelijk van Bachmoet. Meer dan negenhonderd Russische soldaten en een generaal zouden daarbij zijn gesneuveld.

Kiev heeft 1 miljoen manschappen

Het zal de Russische divisies zwaar vallen de Oekraïners snel te overlopen, denkt Osinga. Zijn inschatting is dat Kiev nu ongeveer een miljoen man in uniform heeft. De leveringen van westerse wapens, die al vanaf de zomer vorig jaar aan de gang zijn, gaan gewoon door.

Dat zijn dan de Himar-raketsystemen, Amerikaanse, Franse en Britse houwitsers, munitie en luchtverdedigingssystemen. “De Oekraïners zijn beter voorbereid en hebben hun verdediging beter ingericht dan vorig jaar rond deze tijd,” aldus Osinga.

Volgens de gezaghebbende Nederlandse website Oryx heeft Rusland sinds het begin van de oorlog minstens 1713 tanks verloren. Aan de hand van beelden is vastgesteld dat er 1012 zijn vernietigd, 80 beschadigd, 75 achtergelaten en 546 door Oekraïne buitgemaakt.

Westerse tanks laten op zich wachten

In totaal zou het Russische leger het afgelopen jaar 9100 legervoertuigen hebben verloren. De Oekraïense verliezen zouden een derde daarvan bedragen. Osinga: “De leveringen van westerse tanks die toegezegd zijn op de laatste conferentie in Ramstein laten nog even op zich wachten. Maar de eerder toegezegde Stryker-gevechtsvoertuigen bereiken Oekraïne nu.”

“Die bevoorrading was bedoeld om het Oekraïense lente-offensief in maart te ondersteunen, maar die Strykers kunnen ze ook gebruiken om hun verdediging te versterken. Rusland heeft haast om dit offensief te beginnen voordat het nieuwe westerse materiaal in groten getale aan het front verschijnt.”

Rondreis van Zelenski in Europa

De rondreis die de Oekraïense president Zelenski deze week in Europa maakte, heeft volgens Osinga zoden aan de dijk gezet. “Het was een diplomatiek geslaagde missie denk ik, want je hoort Frankrijk en Engeland zeggen dat bepaalde middelen niet langer taboe zijn. De Franse president Macron denkt nu aan langeafstandswapens.”

“Met zijn bezoek heeft Zelenski een aantal politieke leiders ook status gegeven doordat hij naar hen toe is gekomen. Hij heeft zijn grote behoefte aan vliegtuigen en langeafstandswapens, zoals ATACMS-raketsystemen van de Amerikanen met een bereik van 350 kilometer, nu bespreekbaar gemaakt. Ook in het Nederlandse parlement.”