Russisch leger laat spoor van dood en verwoesting na rond Kiev

De verwoesting in Boetsja is groot na het vertrek van het Russische leger. De lichamen van meerdere burgers werden op straat aangetroffen. Beeld Ronaldo Schemidt/AFP

Het zijn vooral de beelden uit het heroverde Boetsja die voor afgrijzen zorgen. Die voorstad van Kiev (met bijna 30.000 inwoners) is door de Russen prijsgegeven, naar eigen zeggen omdat de focus van de oorlog nu verlegd is naar het oosten en zuiden van Oekraïne.

Op foto’s is te zien welke tol de oorlog met name van de burgerbevolking heeft geëist. Straten en huizen zijn compleet verwoest en zwartgeblakerd, overal staan vernietigde tanks en pantservoertuigen. Het hoofd van de hulpdiensten maakte melding van een massagraf met 57 lichamen. Her en der in de straten liggen lichamen van burgers. Verslaggevers van de BBC en AFP hebben tientallen lijken geteld. Van sommigen zijn de handen vastgebonden, anderen hebben een zak over hun hoofd. Ook uit de steden Irpin en Hostomel komen dergelijke berichten.

Kogelgaten in het achterhoofd

Een woordvoerder van de Oekraïense president Volodimir Zelenski noemde de beelden ‘ongelooflijk moeilijk te omschrijven’. “We hebben massagraven gevonden,” zei Sergei Nikiforov tegen de BBC. “We hebben mensen gevonden met vastgebonden handen en benen, en met kogelgaten in het achterhoofd. Het waren duidelijk burgers en ze werden geëxecuteerd. Ook hebben we half verbrande lichamen gevonden. Alsof iemand iets wilde verdoezelen, maar geen tijd had om het goed te doen. Het is moeilijk te begrijpen. Dit is pure wreedheid. Er is geen militaire noodzaak om dit zo te doen.” In Boetsja zijn volgens burgemeester Anatoli Fjodoroek al zeker 280 lijken aangetroffen. De exacte aantallen zijn nog niet onafhankelijk vastgesteld.

Premier Mark Rutte liet via een tweet weten geschokt te zijn door de berichten. “Dit moet onderzocht worden en Nederland en onze partners zullen niet rusten tot de daders van oorlogsmisdaden verantwoordelijk zijn gehouden.”

Woongebieden bestookt

Ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt dat er rond Kiev en de oostelijke stad Charkov sprake is van oorlogsmisdaden. Het zou gaan om standrechtelijke executies en verkrachting. Er zijn al eerder beschuldigingen geuit aan het adres van Rusland. Zo zou het in Marioepol een theater hebben gebombardeerd, terwijl duidelijk was dat er vrouwen en kinderen aan het schuilen waren. Ook zouden de Russen regelmatig woongebieden hebben bestookt en gebruik maken van clusterbommen, vacuümbommen en fosforbommen.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zei dat er een internationaal onderzoek moet komen naar de beschuldigingen van geweld tegen burgers. Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, repte van ‘een slachting’. Hij steunt een onderzoek en zegt dat er nieuwe sancties aankomen. Het Kremlin heeft alle aantijgingen steeds ontkend.