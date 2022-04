Russisch invasieleger klaar voor ‘grootste tankslag sinds WO II’

Oekraïense militairen nemen posities in bij Donetsk. Beeld ANP

Uit vele plaatsen in het oosten van Oekraïne komen meldingen van Russische raketinslagen. Volgens het Russische leger zijn 1260 Oekraïense doelen geraakt. Ook worden aanvallen gemeld van Russische stoottroepen die het oostfront bij Charkov, Donetsk en Loehansk zouden proberen te doorbreken.

Militaire experts denken dat dit het begin is van het tweede grote offensief en voorzien een gewijzigde Russische tactiek. Er wordt dan ook grotendeels gestreden in een ander landschap dan bijvoorbeeld in en rond Kiev - in het noorden van het land - waar het Oekraïense leger vanuit hinderlagen een soort partizanenstrijd kon voeren. Dat betekende dat met kleine eenheden als ware guerrilla's weerstand werd geboden met antitankwapens, in een beschut terrein dat gunstig is voor verdedigers.

In het noorden van Oekraïne zijn veel bossen en moerassen en ook is er veel bebouwing rond Kiev. Van daaruit lukte het Oekraïne de enorm lange Russische militaire colonne (60 kilometer) - die aan het begin van de invasie naar de hoofdstad oprukte vanuit Belarus - aan te vallen. Dat kostte de Russen veel soldaten. Mede vanwege die grote verliezen zouden represailles zijn uitgevoerd in dorpen langs de route waar Oekraïners zouden zijn geholpen door de bevolking.



Andere strategie

Drie weken geleden wijzigde de Russische legerleiding de strategie voor hun ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. Bataljons werden teruggetrokken uit het noorden en deels herplaatst in het oosten. Daar kwamen naar schatting tienduizenden verse troepen bij uit andere delen van Rusland. Ook werd de hele operatie anders gecoördineerd - er zouden in de eerste fase acht Russische generaals zijn gesneuveld - en onder één generaal geplaatst, Aleksander Dvornikov.

Diens cv bevat meedogenloze bombardementen die extreem veel ravage aanrichtten in onder meer Aleppo tijdens de Syrische oorlog. Daarbij vielen veel burgerslachtoffers omdat Dvornikov ook ziekenhuizen liet beschieten. Het valt te vrezen dat steden als Charkov en Kramatorsk hetzelfde te wachten staat als ze weerstand blijven bieden.

Aleksander Dvornikov. Beeld Valery Matytsin/TASS

De Russische troepen zijn al beschuldigd van het gebruik van clusterbommen. Ook de Oekraïners zouden zich niet onbetuigd hebben gelaten. Volgens onderzoek van de Amerikaanse krant The New York Times zijn verboden clusterbommen gebruikt bij een Oekraïense beschieting van Hoesarivka, een dorp in het oosten. De Oekraïense regering wilde geen commentaar geven op de aantijging.

2014

Het is overigens de derde keer deze eeuw dat er in het oosten van de Donbas zo zwaar wordt gevochten. In 2014 begon dat met een door Rusland bewapende en georkestreerde opstand van pro-Russische rebellen. Na aanvankelijke Russische successen sloeg het Oekraïense leger terug, heroverde het terrein en ontstond er een loopgravenoorlog waarin aan beide kanten 14.000 soldaten en burgers omkwamen.

Wanhopige burgers aan het front in de Donbas (2014). Beeld EPA

Officieel zijn er in die oorlog 4641 Oekraïense soldaten gesneuveld en 5795 pro-Russische ‘rebellen’ en 500 Russische soldaten. Volgens schattingen kwamen 4000 burgers om bij de beschietingen over en weer. Beide partijen zijn door mensenrechtenorganisaties beschuldigd van oorlogsmisdaden.