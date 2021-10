Russen verslaan Amerikanen met speelfilmcrew in de ruimte

Dinsdag werd een Russische filmploeg vanuit Kazachstan de ruimte ingeschoten. Beeld Sergei Savostyanov/TASS

Ze voerden het lijstje met ruimteprimeurs al lange tijd aan en binnenkort kunnen de Russen een nieuwe prestatie aan hun ruimtevaartcurriculum toevoegen. Want na de eerste satelliet (Spoetnik), eerste man (Joeri Gagarin), eerste vrouw (Valentina Teresjkova) en het eerste dier (hond Laika), kan Moskou op korte termijn ook de eerste speelfilm in de ruimte aan zijn palmares toevoegen.

Dinsdagmiddag even voor half drie Nederlandse tijd arriveerden de Russische actrice Joelja Peresild en regisseur Klim Sjipenko in het internationale ruimtestation ISS. Het koppel zal daar onder begeleiding van een aantal ervaren kosmonauten een kleine twee weken doorbrengen om de film Vyzov (Uitdaging) op te nemen. De plot van de film, die grotendeels geheim is – net als het budget – draait om een vrouwelijke chirurg die naar het ISS wordt uitgezonden om aldaar een kosmonaut met hartproblemen te opereren.

Bijgelovig

Zoals alle Russische kosmonauten keken ook de 37-jarige Peresild en de 38-jarige Sjipenko een dag voordat ze de ruimte werden ingeschoten naar de Sovjetfilm De Witte Woestijnzon. Het kijken van die filmklassieker uit de jaren zeventig is een vast onderdeel van een – ietwat bijgelovige – traditie onder Russische ruimtevaarders om hun reis in het heelal veilig en succesvol te laten verlopen.

Een succes kan de Russische ruimtevaart ook wel gebruiken. De sector kampt al jaren met diverse tegenslagen, waaronder enkele mislukte lanceringen.

Daarnaast kwamen er de afgelopen tijd meerdere corruptieschandalen bij de nationale ruimtevaartorganisatie Roskosmos aan het licht en loopt Rusland op technologisch gebied lichtjaren achter op zijn directe concurrenten, de Verenigde Staten en China.

Tom Cruise

Maar met de eerste filmopnames in het heelal steken de Russen de Amerikanen desondanks weer naar de kroon. Een overwinning die des te zoeter zal smaken, aangezien de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa en het particuliere ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk vorig jaar aankondigden dat ze van plan waren om acteur Tom Cruise, onder meer bekend van de Mission Impossible-reeks, de ruimte in te schieten om daar de allereerste speelfilm in het heelal op te nemen.

Die ruimteprimeur gaat dus ook weer aan de Amerikaanse neus voorbij. Of zoals Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov het dinsdag verwoordde: “De ruimte is een plek waar wij pioniers werden en waar we ondanks alles een overtuigende positie behouden.”