Russen verder in het nauw, kans op escalatie groeit: ‘Strategisch is het heel slim wat Oekraïne heeft gedaan’

De Oekraïense president Volodomir Zelenski was woensdag in de pas bevrijde stad Izjoem. De president bedankte er soldaten voor de bevrijding van de stad. Zijn leger is met een grote opmars bezig in het noordoosten. Beeld AFP

De Oekraïense regering claimt in een week tijd ruim 6000 vierkante kilometer (grofweg de oppervlakte van de provincies Friesland en Groningen) in de regio Charkov te hebben heroverd op de Russen. Is de overwinning nabij?

“Het is veel te vroeg om daar iets over te zeggen,” zegt Frans Osinga, oud F16-piloot en hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Volgens Osinga is het zeker indrukwekkend wat de Oekraïners momenteel laten zien, maar is de strijd nog lang niet gestreden. “Strategisch is het heel slim wat ze hebben gedaan. De Russen hebben 20 à 30.000 militairen naar de regio Cherson gestuurd in de veronderstelling dat de Oekraïners in die regio een groot offensief zou inzetten. Dat bleek een valstrik. De massale aanval kwam juist in het noordoosten, waar de Russische verdedigingslinies door het massale vertrek naar het zuiden danig waren verzwakt.”

“Inmiddels zijn er honderden dorpen en stadjes heroverd. Als je naar de kaart kijkt, is dat een behoorlijk gebied. Maar vergeet niet dat de Russen nog steeds een flink deel in het zuiden, de Krim en 60 procent van de oostelijke Donbas bezetten. Volgens president Volodimir Zelenski bestaat de overwinning uit de volledige terugkeer van die gebieden bij Oekraïne. Nou, zover is het nog lang niet.”

Hoe zal de situatie op het slagveld zich verder ontwikkelen?

Osinga: “De Oekraïense legerleiding moet bekijken hoelang ze door kunnen gaan met het offensief in het noordoosten. Ze schijnen nu ook in de regio Loehansk – in de Donbas – op te rukken. Maar daar zullen ze op steviger verzet kunnen rekenen aangezien Poetin hoog heeft ingezet op behoud van de zelfverklaarde pro-Russische volksrepublieken Loehansk en Donetsk. Ik vermoed dat Oekraïne op korte termijn overgaat tot consolideren van het bevrijde gebied. Qua controle en bevoorrading zal dat al lastig genoeg zijn, de Russen zullen kleinere aanvallen vanuit de noordelijke of zuidelijke flank blijven uitvoeren.”

“In het zuiden wordt het ook spannend rondom het strategisch belangrijke Cherson. Deze stad is in handen van de Russen, maar de troepen daar raken steeds meer geïsoleerd doordat de Oekraïners alle belangrijke infrastructuur – zoals bruggen rondom Cherson – hebben vernietigd. De stad is de toegangspoort naar schiereiland de Krim. Dus als die valt...”

Dan?

“Dan heeft Poetin een enorm probleem. De Krim is voor hem een soort kroonjuweel. Het schiereiland moet en zal in Russische handen blijven. We zien dat de wapens uit het Westen behoorlijk effectief zijn en als de Oekraïners daadwerkelijk overgaan tot een aanval op de Krim, zal het Kremlin alles uit de kast halen om het gebied te verdedigen. Punt is alleen dat het Russische leger enorme verliezen heeft geleden. Aan mankracht en aan materieel. Poetin heeft eerder bekendgemaakt 137.000 extra militairen te rekruteren voor de operatie in Oekraïne. De vraag is waar hij ze allemaal vandaan haalt zonder te mobiliseren.”

Welke troefkaarten heeft Poetin nog?

“Door de Oekraïense successen groeit de kans op escalatie. Je merkt dat in de Russische publieke opinie de verliezen worden onderkend. De beschuldigende vingers wijzen naar de ministers en adviseurs van Poetin, niet naar de president zelf. Het kan zijn dat het een strategie is om hem zo carte blanche te geven. Leden van de Doema, de Tweede Kamer van Rusland, roepen al dat er niet langer sprake is van een speciale operatie, maar van oorlog. En in geval van oorlog moet er worden gemobiliseerd, is de gedachte.”

“Het Kremlin wil er tot nu toe niet aan, maar misschien heeft Poetin straks geen andere keuze meer. Daarnaast is het realistisch dat er vanuit Moskou serieus wordt gedreigd met inzet van chemische of zelfs nucleaire wapens. Zeker als het Westen blijft doorgaan met het sturen van zwaar wapentuig. Dat kan pure intimidatie zijn, maar het kan ook serieus escaleren. Het is hoe dan ook een hele spannende periode in de oorlog. Oekraïne kan niet zonder westerse wapens, terwijl Rusland op alle vlakken – militair, economisch en politiek – de gevolgen voelt van bijna zeven maanden strijd.”