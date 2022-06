Russen schieten chemische fabriek in brand: 1200 Oekraïners in laatste verzetsbolwerk

Beeld AFP

De brand in de chemische fabriek brak uit nadat Russische raketten radiatoren raakten waaruit olie lekte. Dat meldt gouverneur Sergej Haidai van de regio Loehansk op berichtendienst Telegram. Hij voegt eraan toe dat momenteel ‘zeer zware gevechten’ plaatsvinden in Severodonetsk.

De gouverneur zei niet of de brand inmiddels is geblust. Zaterdagavond verklaarde hij op de Oekraïense televisie dat Russische troepen het fabrieksterrein ‘al urenlang’ intensief beschoten met zware wapens en dat er ‘tientallen tonnen olie’ uit de radiatoren lekten.

Controle

Russische troepen hebben volgens hem zo'n 90 procent van de strategische stad onder controle. “Maar het Oekraïense leger geeft niet op en behoudt de controle over de chemische fabriek van Azot,” aldus de gouverneur.

Zo'n 800 mensen hebben volgens Oekraïense informatie een veilig heenkomen gezocht in verschillende bunkers onder de fabriek. Het zou gaan om 200 fabrieksmedewerkers en 600 inwoners van de stad. Een door Rusland gesteunde separatistische groep claimde zaterdag dat ook zo’n 300 tot 400 Oekraïense strijders in de Azotfabriek zitten.

Tweehonderd van de in totaal ongeveer 3000 fabrieksarbeiders zijn gebleven in een poging het resterende deel van zeer explosieve chemicaliën van de fabriek te beveiligen, staat in een verklaring van de Amerikaanse advocaat van de fabriekseigenaar op de site van Azot.

Staalfabriek

De situatie begint met de dag meer te lijken op die rond de staalfabriek in de havenstad Marioepol vorige maand. Het Azovstalcomplex was het laatste verzetsbolwerk in de door Russen gecontroleerde en volledig verwoeste stad. Zo'n duizend burgers hielden zich volgens Oekraïense informatie schuil in de ondergrondse gangen en bunkers op het fabrieksterrein.

Rusland claimde dat zich er 2500 Oekraïense militairen van het Azov-regiment en huurlingen hadden verschanst. Zij weigerden zich over te geven maar deden dat na 82 dagen uiteindelijk toch door voortdurende beschietingen en bombardementen en nijpende voedsel- en watertekorten.

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe deelde president Vladimir Poetin op 20 mei ‘het einde van de operatie en de volledige bevrijding van het industriële complex en de stad Marioepol’ mee.

Nu zitten in de Azotfabriek in Severodonetsk nog honderden Oekraïense strijders. Die beschieten van daaruit de stad, zegt Leonid Pasechnik, hoofd van de Volksrepubliek Loehansk. Volgens Pasechnik zitten de Oekraïners vast op het fabrieksterrein.

Separatisten

Rodion Mirosjnik, een gezant voor door Rusland gesteunde separatisten, meldde zaterdag op Telegram dat bijna 500 burgers die een veilig heenkomen zochten vanwege de Russische beschietingen, ook vastzitten in de chemische fabriek. Hij beweerde dat Poetins troepen hun greep op de Oekraïense strijders versterken en voegde eraan toe dat Russische troepen ‘transport voorbereiden voor de evacuatie van de burgers die daar vastzitten.’

Volgens Mirosjnik eisen de Oekraïense strijders ‘samen met hun gijzelaars’ een veilige doorgang naar de stad Lisitsjansk. Hij verduidelijkte dat ze de fabriek niet zullen verlaten ‘tenzij en totdat ze zich met hun armen omhoog overgeven voor de Russische troepen.’’

De Oekraïense gouverneur Haidai van de regio Loehansk beschuldigde Miroshnik van liegen. ‘De informatie over de blokkade van de Azotfabriek is een leugen. Onze troepen houden het industriegebied van Severodonetsk onder controle en vernietigen het Russische leger in de stad,’ schreef hij op Telegram.