Russen nemen Koepjansk onder vuur, maar sommige inwoners blijven: ‘Militairen vertellen dat het goed komt’

Aan het zuidfront boekt het Oekraïense leger wat succes, maar in het noordoosten rukken de Russen juist op. De autoriteiten adviseren de bewoners van Koepjansk hun huis te verlaten, maar lang niet iedereen volgt die raad op. ‘Zolang er nog mensen zijn, leeft de stad.’

Ze wijst op de twee tengere kleintjes – een jongetje en een meisje – die rondscharrelen tussen de dozen vol kleding in de humanitaire hulppost. “Dit zijn er twee, maar ik heb er vijf.” Moeder Natalia Galoetsky telt op haar vingers, alsof ze met haar kindertal iets te bewijzen heeft.

“Ik had er zes, nu zijn het er vijf.” Haar oudste zoon Denys stierf vorig jaar september, toen hij in Koepjansk met zijn broertje over straat liep. Een mortierinslag maakte een eind aan zijn leven. De moeder laat zijn paspoort zien: de jongen werd slechts 16 jaar oud. “Een boom van een kerel. Zo’n knappe jongeman.”

Nu de Russen een kilometer of tien ten oosten van Koepjansk door de Oekraïense linies proberen te breken, dringen de autoriteiten er bij de bewoners op aan om te evacueren. De afgelopen weken intensiveerden de artilleriebeschietingen op het stadje met oorspronkelijk 25.000 inwoners in de regio Charkiv; nu gebruiken de Russen ook vliegtuigbommen.

De Galoetskys – moeder Natalia, grootmoeder Halja en de kinderen – gaan niet weg. “De kinderen willen niet,” verklaart Natalia Galoetsky. “Ze willen wel naar de zee. Die hebben ze nog nooit gezien. Ik droom ervan om hen naar de zee te brengen.” De zevenjarige Polina lacht. “Dan ga ik zwemmen,” juicht ze.

Naar een veiligere straat

De familie woonde eerst naast de suikerfabriek in de Kyivstraat, maar die fabriek is, evenals de machinefabriek en de lokale markt, volledig verwoest. Onlangs verkasten ze naar het huis van hun overleden overgrootmoeder in de wat veiligere Roestavelistraat. “Denys hield van auto’s,” zegt de moeder over haar overleden zoon. “Hij wilde automonteur worden,” zegt grootmoeder Halja Galoetsky. “Nu ga ik huilen,” snikt de moeder.

Haar derde zoon Artjom, inmiddels 12 jaar, moet weer leren lopen. Hij heeft een kunstheup; na de inslag moest er een granaatscherf uit zijn lichaam worden verwijderd. De vierjarige Sasja kan zijn eigen naam niet zeggen. Zijn zus repeteert dierengeluiden met hem. “Miauw-miauw,” wil hij niet herhalen. “Waf-waf” wel.

“Voor dit soort families zijn we hier,” zegt Iryna Soehomlyn, die de humanitaire hulppost bestiert – een uitdeelpunt voor kleding, hygiënische producten en water, gevestigd op de onderste verdieping van een flatje in het centrum. De ramen zijn dichtgetimmerd. De mortierinslagen beperken zich de afgelopen weken niet meer tot de oostkant van de Oskil, de rivier die het stadje in tweeën deelt.

Zondag werd het naburige postkantoor gebombardeerd; een plek die in een frontplaats als Koepjansk voor zowel burgers als militairen als levenslijn naar de buitenwereld fungeert. “Het was afschuwelijk. Er waren zo veel mensen.” Van de elf slachtoffers raakten er zeven zwaargewond. “Sindsdien is het stil op straat. Iedereen blijft zo veel mogelijk in de buurt van de kelder.”

Natalia Galoetsky met haar moeder Halja en twee van haar kinderen, Polina (7) en Sasja (4), bij de humanitaire hulppost in Koepjansk. Beeld Michiel Driebergen

Overwegend gepensioneerden

Zelf wil Iryna Soehomlyn, eind veertig, ook niet weg. Nadat Koepjansk vorig jaar februari door de Russen werd bezet, verliet ze tijdelijk de stad. Na de bevrijding door het Oekraïense leger, in september, keerde ze onmiddellijk terug. “Prosto domoj – gewoon thuis. Altijd beter.”

In haar flatgebouw worden 59 van de 100 appartementen nog bewoond: de achterblijvers zijn overwegend gepensioneerden. Na de oproep tot evacuatie vertrokken duizend van de grofweg vierduizend achterblijvers, met name vanuit dorpen op de linkeroever van de Oskil, waar het hevigst wordt geschoten.

Iryna Soehomlyn schat in dat er nog zo’n 250 families met kinderen in Koepjansk verblijven. “De mensen die niet durfden te blijven zijn allang vertrokken. De mensen die hier liever de Russen zagen zijn ook weg. De echte Oekraïners bleven,” zegt ze vastberaden.

Degenen die vertrekken, komen in de regionale hoofdstad Charkiv terecht. Zoals Marina Tymko, een lerares van rond de vijftig, die deze week haar huis uit Kivsjarivka ontvluchtte, een dorp op de linkeroever van de Oskil. “We vreesden dat we er altijd zouden moeten blijven, of … zouden sterven.”

Bij de beschietingen van zondag werd ook de pontonbrug over de Oskil verwoest, met een vliegtuigbom. Tymko passeerde de brug dagelijks, op weg naar de lokale school voor speciaal onderwijs in Koepjansk waar ze werkte. “We vluchtten, want de kans was groot dat we vast zouden komen te zitten, zonder verbinding via de weg of per telefoon.”

Armoedige milieus

Dat zelfs Marina Tymko vertrekt, is veelzeggend. Ze doorstond eerst de Russische bezetting van Koepjansk, daarna de felle gevechten tijdens en na de bevrijding. Hoewel de leerlingen van haar school al lang in veiligheid zijn gebracht, wilde ze het schoolgebouw onderhouden. De achterblijvers bevinden zich vaak in armoedige, ‘antisociale’ milieus, legt de lerares uit.

“Vertrekken is een verantwoordelijke, maar moeilijke beslissing. Mensen met zelfvertrouwen hebben dat besluit al genomen.” Haar ‘koppige’ ouders moest ze achterlaten. “Straks is er geen mogelijkheid meer om ze te evacueren,” vreest ze. Zodra de pontonbrug is gerepareerd, zal ze terugkeren om voor hen te zorgen. “Zolang er mensen zijn, leeft de stad.”

De vraag is hoelang het leger standhoudt op de linkeroever. Met hun aanvallen lijken de Russen te willen opstomen naar de Oskilrivier. Grootmoeder Halja Galoetsky zegt dat ze elke nacht de dodenwagens van het Oekraïense leger ziet langsrijden. “De militairen zeggen dat ze niet genoeg wapens hebben. De Russen komen met zovelen… Het lijken wel mieren.”

“Mij vertellen de militairen dat het goed komt,” zegt Iryna Soehomlyn. “We geloven dat ons leger ons beschermt. Dat ze hen weghouden van de stad.”