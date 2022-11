Russen kondigen aftocht uit Cherson aan: ‘Gezichtsverlies voor Rusland, motivatieboost voor Oekraïne’

Rondom de stad Cherson wordt al wekenland zwaar gevochten. Beeld REUTERS

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft zijn troepen bevolen zich terug te trekken van de westelijke oever van de rivier de Dnipro en dus uit de stad Cherson. Het besluit is ingegeven door de Oekraïense aanvallen in de buurt van de strategisch gelegen Zuid-Oekraïense stad.

In een tv-uitzending zei de Russische generaal Sergej Soerovikin, de opperbevelhebber van de troepen in Oekraïne, dat het niet langer mogelijk is om de stad Cherson te bevoorraden. Hij toonde zich een voorstander van het opwerpen van verdedigingslinies op de oostelijke oever van de Dnipro. “We zullen de levens van onze soldaten en de gevechtscapaciteit van onze eenheden redden,” zei Soerovikin. “Het is zinloos om ze op de westelijke oever te houden.”

Het besluit volgt op een al weken aanhoudende Oekraïense opmars naar Cherson en inspanningen van Rusland om meer dan 100.000 inwoners te ‘evacueren’ uit de stad. Zondag meldde het pro-Russische bestuur van de stad dat Cherson geen elektriciteit en water meer zou hebben door vermeende Oekraïense aanvallen op elektriciteitskabels.

Materiaal en levens sparen

Het is een potentieel keerpunt in de oorlog, die inmiddels bijna negen maanden duurt. De terugtrekking heeft ook symbolische waarde: Cherson was de eerste regionale hoofdstad die viel tijdens de Russische invasie van 24 februari en behoorde tot de gebieden die het Kremlin beweerde te annexeren na de ‘referenda’ die het in september organiseerde. President Vladimir Poetin zei destijds dat de gebieden ‘voor altijd’ Russisch zouden zijn.

“Het is gezichtsverlies voor de Russen, maar een motivatieboost voor de Oekraïners,” zegt Mart de Kruif, voormalig commandant der landstrijdkrachten en militair analist. Volgens de De Kruif ligt het voor de hand dat de Russen met dit besluit materiaal en levens van soldaten willen sparen voor de strijd om de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne. “Het is nu dit gezichtsverlies incasseren, in de hoop ergens anders terug te komen. De Donbas is de regio die Poetin koste wat kost wil veroveren.”

Sceptische reacties

De oorlog rondom Cherson is de Russen tegengevallen, aldus De Kruif. Het Oekraïense leger was al wekenlang bezig met een opmars. Het terrein is lastig met veel kleine dorpjes, steden en riviertjes. “Als een pacman veroverde Oekraïne grondgebied.”

De aankondiging markeert mogelijk een van de belangrijkste terugtrekkingen van Rusland, zegt De Kruif. “De Oekraïners heroveren een belangrijke stad en dat niet alleen: ze stellen ook havenplaats Odessa veilig. Cherson gold voor de Russen als springplank, maar die is ze ontnomen.”

Uit Kiev komen sceptische reacties op de aankondiging van Rusland. Presidentieel topadviseur Andrej Podoljak moet eerst nog maar zien of de vijand echt de stad verlaat. “Totdat de Oekraïense vlag boven Cherson wappert, heeft het geen zin om te praten over een terugtrekking van Rusland.”