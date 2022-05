Russen drukken met volle kracht door in Donbas

Een verwoeste brug tussen Lysychansk en Severodonetsk, twee steden in het oosten van de Donbas. Beeld AFP

De strijd woedde woensdag vooral rond de stad Lyman (29.000 inwoners), een strategisch belangrijk spoorwegknooppunt tussen het nu al dagen zwaar beschoten Severodonetsk (101.000 inwoners) en de steden Slovjansk (106.000 inwoners) en Kramatorsk (150.000). Gezamenlijk vormen deze steden een belangrijke Oekraïense verdedigingsketen tegen het oprukkende Russische leger, gesteund door pro-Russische Oekraïense rebellen uit Loehansk en Donetsk.

Die troepen zijn inmiddels dichtbij genoeg om Severodonetsk te beschieten met mortiergranaten, aldus een lokale woordvoerder tegenover de BBC. Tien burgers zouden de laatste twee dagen zijn omgekomen. Het regionale hoofd van Loehansk beschuldigde Rusland van het bombarderen van schuilkelders waar zo’n 15.000 burgers zouden verblijven.

Ontsnappingsroutes afgesloten

Door het Russische artillerieoverwicht dreigen ook de laatste ontsnappingsroutes afgesloten te raken voor burgers die de Russische invasie zien naderen. Ook een deel van de meest ervaren troepen van Oekraïne kan nu door de Russen worden omsingeld. Waarnemers verwachten dat de Russen Loehansk en de aangrenzende regio Donetsk, beide dus in het Donbas-gebied, compleet willen veroveren alvorens er eventueel sprake kan zijn van een staakt-het-vuren. Het zuidelijke deel van het gebied is sinds 2014 al onder controle van pro-Russische rebellen.

Het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) bevestigt verhoogde intensiteit van de Russische artillerie- en luchtaanvallen, in combinatie met de nu massale aanwezigheid van Russische troepen en logistiek in het gebied. Het Oekraïense leger claimt dat langs het front tien vijandelijke tankaanvallen werden afgeslagen, waarbij 62 vijandelijke soldaten zouden zijn omgekomen.

Oekraïense verliezen

Over eigen verliezen wordt niet gesproken, al schatte de Oekraïense president Volodimir Zelenski het cijfer eerder deze week op tussen vijftig en honderd per dag. De pro-Russische separatisten in de Donbas zouden nu circa 8000 Oekraïners vasthouden, aldus het Russische staatspersbureau TASS. Het cijfer is niet onafhankelijk geverifieerd. Het aantal oorlogsgevangenen zou dagelijks met ‘honderden’ stijgen.

Ondanks het terreinverlies van het Oekraïense leger in de Donbas is de Duitse bondskanselier Olaf Scholz ervan overtuigd dat de Russische president Poetin niet zal slagen in zijn streven Oekraïne te veroveren. In een toespraak tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos zei hij dat ‘Poetin heeft gefaald in al zijn strategische doelen’ en de verovering van Oekraïne ‘verder weg is dan aan het begin van de oorlog’.

“Ons doel is kristalhelder: Poetin moet deze oorlog niet winnen. En ik ben ervan overtuigd dat hij niet zal winnen’’, aldus Scholz, die andere regeringsleiders opriep zich aan te sluiten bij een gezamenlijk front om Rusland verder te isoleren. Hij doelde vooral op de opkomende landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika die zich tot dusver hebben onthouden van kritiek op de invasie.

Export van graan

Turkije onderhandelt ondertussen met zowel Rusland als Oekraïne over de hervatting van de export van Oekraïens graan, meldt een Turkse functionaris. De gesprekken gaan over het openen van een corridor via Turkije dat – net als Oekraïne en Rusland – aan de Zwarte Zee ligt. De Oekraïense havens aan dit water zijn geblokkeerd sinds de Russische inval op 24 februari. Meer dan 20 miljoen ton graan zit als gevolg daarvan vast in Oekraïne. Het land is een belangrijke leverancier van graan en het gebrek aan export draagt ​​bij aan een groeiende wereldwijde voedselcrisis.

De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken, Andrej Roedenko, zei dat Moskou bereid is een corridor te openen voor schepen die voedsel vervoeren, maar wel in ruil voor de opheffing van enkele westerse sancties. De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba beschuldigde Moskou ervan dat het zich bedient van chantage om een ​​versoepeling van sancties af te dwingen. Ook de Britse buitenlandminister Liz Truss heeft haar ongenoegen geuit over het Russische voorstel. “Het is afschuwelijk dat Poetin probeert de wereld te dwingen tot het betalen van losgeld,” zei ze woensdag.