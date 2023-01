Russen boeken terreinwinst in Oekraïne ‘dankzij huurlingenleger van Wagner’

Soledar, vorige week. Beeld REUTERS

Te midden van veel valse meldingen van doorbraken en andere propaganda wordt de Russische terreinwinst bij Soledar dinsdag bevestigd door het Britse ministerie van Defensie en door de Amerikaanse denktank ISW, het Instituut voor de Studie van Oorlog. Het nieuws wordt in Moskou begroet als opsteker voor de Russische strijdkrachten na maanden van tegenslag en pijnlijk terreinverlies in het noordoosten en zuiden van Oekraïne. Soledar is weliswaar geen strategische hoofdprijs, maar wel van belang, omdat het 11.000 zielen tellende stadje – bekend vanwege winstgevende steenzoutmijnen – slechts tien kilometer noordelijk ligt van de al maanden zwaar bevochten stad Bachmoet.

Beter getraind, meer krijgservaring en beter betaald

De baas van Wagner, Jevgeni Prigozjin, is luidruchtig over zowel werkelijke en niet-bestaande successen rond Bachmoet. Wagner zou effectieve terreinwinst laten zien waar het – zo benadrukte hij eerder – slecht georganiseerde Russische leger vooral teleurstelt. Prigozjin vermeldt daarbij niet dat Wagner over beter materieel beschikt dan menig onderdeel van het reguliere Russische leger, dat Wagnersoldaten vaak beter zijn getraind, dat ze meer krijgservaring hebben en dat ze beter worden betaald.

Volgens Kremlinwatchers rijst niettemin de ster van de voormalige restauranthouder en vriend van Poetin. Als Wagnerbaas zou Prigozjin zijn positie in de hiërarchie verder kunnen versterken met een eclatant militair succes bij Bachmoet. Dat daarvoor ook veel van zijn manschappen zullen sneuvelen, is het risico van een huursoldaat, aldus de keiharde Wagnerbaas, die zijn verliezen heeft aangevuld met vrijgelaten gedetineerden.

Een slagveld uit de Eerste Wereldoorlog

De verovering van Bachmoet is een prestigekwestie geworden voor Wagner én voor Poetin, melden westerse inlichtingendiensten. ISW acht een omsingeling van de stad, waar voor de oorlog bijna 80.000 mensen woonden en die nu is verworden tot slagveld uit de Eerste Wereldoorlog, op korte termijn echter onwaarschijnlijk. Ook Oekraïne zet hier hoog in en heeft extra militairen gemobiliseerd. Het gebied tussen Bachmoet en Soledar is door soldaten van beide kanten omschreven als ‘een hel’. Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski ‘een van de bloedigste aan het front’.

Ondertussen hebben de EU en de NAVO aangekondigd hun steun aan Oekraïne op te voeren. Volgende week zou worden gesproken over aanvullende wapens die kunnen worden geleverd. Mogelijk gaat het dan om zware tanks.