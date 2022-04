Russen bestoken Oekraïners over breed front

De oorlog in Oekraïne woedt nog steeds op vele fronten. Dit weekend zijn raketten neergekomen in Odessa, Marioepol is nog steeds niet veroverd en in de Donbas wordt nog altijd voornamelijk gebombardeerd. Een groot grondoffensief bleef daar vooralsnog uit.

Met name de raketaanval op de havenstad Odessa, in het zuidwesten, leidde tot woedende en emotionele reacties. Er stierven acht mensen, onder wie een grootmoeder, haar dochter en haar kleindochter van acht maanden.

Odessa ligt buiten het strijdgewoel, maar waarnemers denken dat de Russen op deze manier het front breed willen houden. De Oekraïners moeten zo overal op hun hoede zijn en ook hun luchtafweerinstallaties en troepen spreiden. Hierdoor kunnen ze niet op volle kracht de oostelijke regio Donbas verdedigen, waar de Russen al meer dan een week bezig zijn met een groot offensief.

Het is onduidelijk hoeveel terrein ze daar al hebben veroverd. Volgens de Britten komen de Russen nauwelijks vooruit, maar de Oekraïners melden verschillende verliezen van dorpen en steden. Het Russische leger is nu vooral bezig met bombardementen en artilleriebeschietingen. Zo wil men de verdedigers murw maken. De verwachting is dat daarna grondtroepen en tanks zullen oprukken. Ook is de focus nu gericht op strategische steden en infrastructuur zoals spoorwegknooppunten. De Russen hebben de spoorlijnen hard nodig voor de bevoorrading van hun troepen.

Grof gezegd hebben de Russen op dit moment een ‘halve maan’ in het oosten van Oekraïne in bezit: van Charkov in het noordoosten via de regio’s Loehansk en Donetsk in het oosten tot aan de Krim in het zuidwesten. Ze willen dit gebied nog uitbreiden: daarvoor is onder meer de verovering van Marioepol belangrijk. In die stad wordt nog steeds gevochten om de Azovstalfabriek, waar mogelijk nog tweeduizend soldaten en burgers zitten. Als Marioepol helemaal is gevallen, kunnen de Russen troepen vrijmaken voor gevechten op andere plekken. Ook ontstaat er dan een corridor van het oosten tot aan de Krim, waarin de Russen vrij kunnen bewegen. Een Russische bevelhebber zei dit weekend dat er nu ook richting het westen wordt gekeken, naar Odessa en zelfs Moldavië.

Generaals gedood

Oekraïne meldt dat het opnieuw twee Russische generaals heeft gedood. Ze zouden zijn omgekomen tijdens gevechten in Cherson, een regio in het zuiden van het land. Daarmee zou het totaal nu op tien staan – historisch gezien een ongekend hoog aantal. De Russen hebben de dood van slechts twee generaals bevestigd.

Intussen blijven de Oekraïners proberen burgers uit steden en dorpen aan het front te evacueren. De afgelopen dagen zijn tienduizenden mensen uit de Donbas naar het westen gevlucht. In Marioepol wil het maar niet lukken met de evacuaties. Daar zitten, behalve in het fabriekscomplex, nog vele tienduizenden mensen vast. Beide partijen geven elkaar de schuld van de mislukte evacuaties.

De Turkse president Erdogan bood gisteren ‘alle mogelijke hulp’ aan bij het onderhandelingsproces tussen Rusland en Oekraïne. Dat deed hij in een telefoongesprek met de Oekraïense president Zelenski. António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, brengt komende week een bezoek aan Erdogan. Daarna zal hij doorreizen naar eerst Moskou en daarna Kiev.

Humanitaire corridors

Er zijn zondag opnieuw geen humanitaire corridors opgezet vanuit Marioepol, meldt de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek. Zaterdag lukte dit ook al niet. Veresjtsjoek riep Guterres op om tijdens zijn bezoek aan Moskou te eisen dat er een ​​staakt-het-vuren komt en er humanitaire corridors vanuit Marioepol worden geopend.

“Dit is waar Guterres over zou moeten praten in Moskou, als hij over vrede wil praten”, zei de vicepremier. Maandag zal vanuit Oekraïense kant opnieuw worden getracht een ​​veilige doorgang uit Marioepol te bewerkstelligen, aldus Veresjtsjoek.

Eerder op zondag riep de crisiscoördinator van de VN in Oekraïne, Amin Awad, al op tot een ‘onmiddellijk einde’ van de gevechten in Marioepol om de evacuatie van vastzittende burgers in de gehavende stad ‘vandaag nog’ mogelijk te maken. “Ze moeten nu, vandaag, veilig kunnen evacueren. Morgen kan het te laat zijn.”

Awad deed zijn oproep nadat een poging tot evacuatie uit de havenstad zaterdag was mislukt, volgens Kiev doordat ze werden ‘gedwarsboomd’ door Russische troepen. Ook de mislukte evacuatiepogingen van zondag zijn volgens Oekraïne de schuld van Rusland.