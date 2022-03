Rusland zet in Oekraïne hypersonische raketten in

Oekraïense militairen in Kiev na een explosie, zondag 20 maart 2022. Beeld AP

De Russische inzet van de hypersonische raketten is een primeur op het slagveld: ze zijn vijf keer sneller dan het geluid en daardoor moeilijker op te sporen voor raketafweersystemen. Ze vernietigden zondag een grote opslagplaats voor brandstoffen en smeermiddelen van het Oekraïense leger. Het doel lag in de zuidelijke regio Mykolajiv, volgens het ministerie. Bij een raketaanval op een legerkazerne in datzelfde gebied zijn vrijdag mogelijk tweehonderd Oekraïense soldaten omgekomen of gewond geraakt.

Maar ook met conventionele artillerie hielden de Russen huis in het buurland, met opnieuw burgerslachtoffers tot gevolg. Zo zou in Marioepol een kunstacademie waar zo’n vierhonderd vrouwen, kinderen en ouderen zich schuilhielden, zijn gebombardeerd.

De Oekraïense president Volodomir Zelenski noemde de Russische belegering van de zuidelijke stad al ‘een oorlogsmisdaad van het Russische leger’ die de geschiedenis zal ingaan. Het stadsbestuur beschuldigt de aanvallers van illegale deportaties. ‘De afgelopen week zijn enkele duizenden inwoners van Marioepol gedeporteerd naar Russische grondgebied,’ stond in een verklaring op Telegram. Die claim kon niet onafhankelijk geverifieerd worden. Russische persbureaus hebben het over ‘vluchtelingen’ die uit de stad worden vervoerd.

Oefeningen met de Navo

In het eveneens belegerde Tsjernihiv in het noorden is volgens de burgemeester van die stad een humanitaire crisis ontstaan. Het ziekenhuis zou door de Russen zijn gebombardeerd. De inwoners van Tsjernihiv zitten zonder stroom, water en verwarming ‘als ratten in de val’.

Oekraïne meldt dag in dag uit hooggeplaatste Russische militairen te hebben uitgeschakeld. Er zouden tijdens de invasie al enkele tientallen hoge Russische officieren om het leven zijn gekomen, onder wie zes generaals.

De hevige strijd zorgt voor gigantische vluchtelingenstromen. Tien miljoen mensen in Oekraïne zijn hun huis ontvlucht sinds de Russische invasie een kleine maand geleden, stelt topman Filippo Grandi van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Van hen hebben er 3,4 miljoen hun thuisland verlaten. Twee miljoen Oekraïners gingen naar Polen, dat worstelt met de grote aantallen vluchtelingen.

Het aan Rusland grenzende Georgië houdt vanaf vandaag grootschalige gezamenlijke oefeningen met de Navo. Het land probeert al lange tijd lid van het bondgenootschap te worden, tot ongenoegen van Moskou. Circa 2800 manschappen uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen nemen deel aan de oefening ‘Noble Partner 2020’. Volgens de Georgische premier Giorgi Gakharia zijn de oefeningen een ‘garantie voor vrede in ons land’ en zijn ze niet gericht tegen een bepaalde vijand.

Rutte in Polen

Premier Mark Rutte is vandaag in Polen, waar hij een vluchtelingenopvang in de hoofdstad Warschau bezoekt. Ook praat hij met minister-president Mateusz Morawiecki. Rutte vliegt daarna door naar Litouwen waar hij eveneens regeringsleiders zal spreken en een bezoek zal brengen aan Nederlandse militairen die deelnemen aan de Navo-missie in het land.

In Nederland zijn inmiddels twaalfduizend Oekraïners aangekomen. Op dit moment zijn er door Nederlandse gemeenten ruim twintigduizend opvangplekken geregeld. Volgens verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) zijn dat er voor nu meer dan genoeg.