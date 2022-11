Rusland zet hoog in op verovering Oekraïense stad Bachmoet, zware verliezen aan beide zijden

Oekraïense artillerie bij Bachmoet. Beeld AP

Na de eerdere, zeer zware gevechten rond onder meer Marioepol, Charkov en onlangs Cherson richt de aandacht zich nu op Bachmoet. Daar wil Rusland een strategisch belangrijke positie innemen om vervolgens te kunnen doorstoten naar de steden Kramatorsk en Slovjansk. Het gaat daarbij om de controle over de Donbas. Russische media melden successen aan dit front, die hard nodig zijn na een reeks tegenslagen en aftochten zoals pas nog uit Cherson.

Er staat bij Bachmoet ook veel prestige op het spel, omdat de Wagner Groep zich hier wil laten zien. Dit is een particuliere organisatie van huurlingen (sinds kort ook aangevuld met Russische criminelen die uit de gevangenis mogen als ze gaan vechten aan het front) die directe banden heeft met het Kremlin. De leider van dit privéleger, Jevgeni Prigozjin – die naam maakte als de cateraar van het Kremlin en ‘chef-kok’ van Poetin – heeft veel kritiek gespuid op de strategie en strijdwijze van reguliere Russische troepen.

Prigozjin wil zijn beschermheer Vladimir Poetin laten zien dat hij het beter kan. Na de terugtrekking van Rusland uit Cherson eerder deze maand, moeten troepen die vanuit het zuiden zijn heringedeeld nu de strijders van de Wagner Groep ondersteunen, zo melden Amerikaanse inlichtingendiensten. Wagnertroepen zouden over het beste materieel beschikken van de Russische strijdmacht.

Een Oekraïense soldaat krijgt eerste hulp in het militair hospitaal in Bachmoet. Beeld AP

Wurgen

Volgens Oekraïense bronnen proberen Russische troepen de strategische stad vanuit het oosten en zuiden ‘te wurgen’. Dat is al maanden aan de gang met zware beschietingen. President Volodimir Zelenski deed de aanhoudende aanvallen op de stad onlangs af als ‘gestoord’, gezien de offers die Rusland hier zou brengen.

De meeste van de ongeveer zeventigduizend inwoners van de stad zijn gevlucht. Vooralsnog houden de Oekraïense verdedigers stand. In het enige militaire hospitaal van de stad melden artsen een bijna onophoudelijke stroom Oekraïense slachtoffers. Eind vorige week hadden ze vijftig gewonden geteld. De dag ervoor waren 240 mensen door de deuren van het ziekenhuis gekomen.



Volgens soldaten, bewoners en een Amerikaanse defensiespecialist heeft Oekraïne onlangs massa’s versterkingen naar dit front gestuurd, waaronder troepen van de special forces en territoriale troepen. In Bachmoet worden de meeste van de door het Westen geleverde wapens ingezet. Het gaat erom te voorkomen dat de Russen hier een militaire overwinning boeken die de Russische troepen weer wat moreel zou geven, aldus analisten. Daarbij is Bachmoet al sinds 2014 een strategische stad in de oorlog in de Donbas. In dit gebied hebben de Oekraïners veel loopgraven en bunkers aangelegd.

De begrafenis van balletdanser Vadim Chloepjanets. Beeld ANP

“In de zes maanden dat ik in Bachmoet ben, heb ik onze artillerie nog nooit zoveel zien afschieten,” zei een Oekraïense soldaat in de stad. Er worden door de modder en onophoudelijke beschietingen veel vergelijkingen gemaakt met de gruwelijke loopgravenstrijd in de Eerste Wereldoorlog. Oekraïne zou hier ook zware verliezen lijden. Vorige week werd bekend dat een bekende danser van het nationale ballet, Vadim Chloepjanets, was gesneuveld in Bachmoet. Hij werd gedood door een scherpschutter.

De aanvallende Russen lijden veel erger, neergeslagen door artillerie- en machinegeweervuur, aldus Oekraïense getuigen. Er zouden veel pas gearriveerde rekruten de ‘vleesmolen’ in gaan. Pas gemobiliseerde Russische soldaten pakken gewoon een geweer en lopen regelrecht de strijd in, zoals in de Sovjettijd, zei een Oekraïense hospik tegen The New York Times. “Hij wordt gedood en de volgende komt op dezelfde manier naar voren.”