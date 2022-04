Rusland zet dolfijnen in om marinebasis te beschermen: ‘Uitstekende speurhonden’

Een dolfijn in de Zwarte Zee. Rusland zet de dieren in om de marinebasis van Sebastopol te beschermen, meldt The Washington Post. Beeld Future Publishing via Getty Imag

Analytici melden in The Washington Post dat de dolfijnen momenteel worden ingezet om mijnen en vijandelijke duikers op te sporen. Een woordvoerder van het Amerikaanse Maxar bevestigt intussen de theorie van de analytici, en stelt dat twee dolfijnen pas sinds het begin van de Russische invasie in de havenstad te zien zijn.

Een groot deel van de Russische vloot is in Sebastopol aangemeerd, omdat de havenstad op de Krim buiten bereik van Oekraïense raketten ligt. Ook het vlaggenschip Moskva lag in deze haven, totdat het eerder deze maand in de Zwarte Zee zonk.

Het is niet de eerste keer dat Rusland dolfijnen gebruikt voor militaire doeleinden. In 2019 werden vissers in de buurt van Finnmark, in het noorden van Noorwegen, gevolgd en aangevallen door een witte dolfijn. Het dier droeg een harnas dat waarschijnlijk was bedoeld voor een camera of wapen, met opschrift ‘eigendom van Sint-Petersburg’.

Uit de Koude Oorlog

Het gebruik van de zeezoogdieren door de Russische marine stamt uit de Koude Oorlog: in de jaren tachtig leidde de Sovjet-Unie dolfijnen op voor een ‘oorlogsdolfijnenbrigade’. Hun gehoor en uitstekende geheugen maken hen volgens Jurriën Wouters, hoofdverzorger bij Dolfinarium Harderwijk, zeer geschikt voor het opsporen van wapens onder water.

Het programma werd in de jaren negentig afgesloten, maar vijf jaar geleden werd duidelijk dat de Russen opnieuw beloega’s, tuimelaars en zeehonden aan het trainen waren voor militaire doeleinden. De dieren werden vermoedelijk gebruikt om ‘de ingang van de basissen te bewaken, duikers te assisteren en indien nodig indringers te doden’.

Openbare documenten bewijzen dat het Russische ministerie van Defensie in 2016 voor 21.000 euro vijf jonge dolfijnen kocht van een dolfinarium in Moskou.

Jarenlange training

De twee dolfijnen die op de Maxarbeelden in de haven van Sebastopol zijn gespot, hebben volgens Wouters een jarenlange training achter de rug. “Het is een kwestie van conditioneren, net als bij een hond kun je ook dolfijnen trainen om bepaalde taken uit te voeren.”

Dolfijnen ‘kijken’ met hun gehoor en zijn volgens Wouters uitermate geschikt om in het donker op zoek te gaan naar objecten die op de zeebodem liggen. “Zoals bijvoorbeeld het detecteren van mijnen of duikers, met hun sonarsysteem zijn ze er razendsnel bij. En ze kunnen lange tijd onder de radar blijven.”

Niet alleen dolfijnen, ook zeeleeuwen zijn geschikt om in te zetten als een soort politiehond onder water. Wouters: “Ze zijn net zo intelligent en het voordeel van een zeeleeuw is dat dit dier ook op land uit de voeten kan. Wij zijn ooit benaderd door de overheid om zeeleeuwen te trainen die vermiste personen in het water konden zoeken. Als je een dier een camera omdoet, zou je denk ik een eind komen. Uiteindelijk is het niet van de grond gekomen. Maar het blijven, net als dolfijnen, uitstekende speurhonden.”