Rusland woedend om EK-shirt Oekraïne

EK-shirt met het silhouet van Oekraïne - inclusief de door Rusland geannexeerde Krim. Beeld AFP

Ajaxfans reageerden bijvoorbeeld vol afschuw toen drie Adidasstrepen op de schouders verschenen. In Barcelona was de wereld even te klein toen strepen werden verruild voor blokken.

De woede over het Oekraïense EK-shirt is van geheel andere orde: het geel-blauwe tenue vormt het middelpunt van een diplomatieke rel tussen Oekraïne en Rusland. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het tenue ‘een provocatie’.

Wat is er mis? Om te beginnen staan de contouren van Oekraïne op het shirt, inclusief de door Rusland geannexeerde Krim. Op de achterkant en de binnenkant prijken de teksten ‘glorie voor Oekraïne’ en ‘glorie voor de helden’. Beide leuzen werden gebruikt in de opstand tegen de pro-Russische Oekraïense president Viktor Janoekovitsj en gelden als strijdkreet van het Oekraïense leger.

Volgens de Russische woordvoerder creëert het shirt ‘een illusie’ door de Krim aan Oekraïne toe te schrijven. De leuzen noemt ze nationalistisch.

De voorzitter van de Oekraïense voetbalbond denkt daarentegen dat het shirt de voetballers kracht zal geven. Of dat zo is, zal zondag blijken, als Oekraïne zijn eerste wedstrijd speelt. Tegen Nederland.