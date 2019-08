Rusland wil VN-raad bijeen om Amerikaanse rakettesten

Dmitri Poljanski, de Russische VN-ambassadeur zegt zich grote zorgen te maken nu de VS deze week een tweetal raketten heeft getest die ­afstanden van vijfhonderd kilometer kunnen afleggen. Poljanski waarschuwde de Veiligheidsraad voor wat in zijn ogen een nieuwe nucleaire wapenwedloop zou kunnen worden. “Zolang onze Amerikaanse collega’s de kans krijgen om hun spierballen aan te spannen, is dat in de nabije toekomst een reëel scenario.”

Het wantrouwen tussen de twee kernmachten is groot nadat ze begin deze maand het Intermediate-Range ­Nuclear Forces-verdrag (INF) opzegden. Daarin legden oud-presidenten Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov in 1987 vast welke wapens interationaal door de beugel konden, en welke niet. De twee landen hebben in het 32 jaar oude verdrag een nieuwe stok gevonden om elkaar mee te slaan.

Volgens Washington hield Rusland zich al enige tijd niet meer aan de ­regels uit het verdrag, Rusland countert nu dat de tests van deze week bewijzen dat de VS dat ook niet deden.

Tests zoals de Amerikanen die maandag naar eigen zeggen succesvol uitvoerden, waren onder het INF bijna drie decennia verboden.

Het feit dat ze zo snel na het verbreken van het INF al gedaan konden worden, bewijst volgens Poljanski dat het Pentagon achter de schermen al lang aan de productie van verboden wapens werkte.

Niet verrassend voegde de Chinese vertegenwoordiging in de Veiligheidsraad zich achter het Russische verzoek. Of dat ook gehonoreerd wordt, is nog niet bekend.