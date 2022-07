Rusland wil Oekraïeners voor eigen oorlogstribunaal slepen, onderzoek naar Nederlandse huurlingen

Alexander Bastrykin van de Russische onderzoekscommissie. Beeld Sergei Savostyanov/TASS

Aangezien de Verenigde Naties worden gedomineerd door het Westen, zou het Russische internationale tribunaal voor oorlogsmisdaden in Oekraïne geleid moeten worden door een partnerorganisatie van Rusland. Dat zei voorzitter Alexander Bastrykin van de Russische onderzoekscommissie maandag in zijn interview met de staatskrant Rossiyskaya Gazeta, melden RedaktionsNetzwerk Deutschland en persbureau DPA. Volgens hem hebben onder meer Bolivia, Iran en Syrië interesse getoond om deel te nemen.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) begon eind mei met de vervolging van verdachten van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dat land registreerde sinds het begin van de oorlog 15.000 oorlogsmisdaden. Daarvoor zijn meer dan zeshonderd verdachten in beeld, aldus de Oekraïense hoofdaanklager Irina Venediktova. “We hebben tot nu toe het bewijs rond van tachtig oorlogsmisdaden. Die zaken worden door onze rechters beoordeeld, en er zullen er nog vele volgen,” zei ze destijds. Estland, Letland en Slowakije sloten zich aan bij het gezamenlijke onderzoeksteam van Oekraïne, Polen, Litouwen en het Internationaal Strafhof.

In Rusland lopen volgens het hoofd van de onderzoekscommissie al meer dan 1300 strafprocedures tegen ruim 400 verdachten van misdaden tegen de burgerbevolking in de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne. “In de vooronderzoeken werden ruim 220 mensen aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid en vrede - aanklachten die niet zijn verjaard. Het gaat om 92 commandanten en hun ondergeschikten. Naar 96 anderen, onder wie 51 Oekraïense officieren, wordt gezocht,” aldus Bastrykin.

Huurlingen

De voormalige studievriend van de Russische president Vladimir Poetin sprak ook over onderzoeken tegen Britten, Amerikanen, Canadezen, Nederlanders en Georgiërs. Ze worden ervan beschuldigd als huurling aan de zijde van Oekraïne te vechten of te hebben gevochten. Details noemde Bastrykin niet.

Pro-Russische separatisten in de zelfverklaarde en door Rusland erkende Volksrepubliek Donetsk veroordeelden begin juni om die reden al twee Britten en een Marokkaan tot de doodstraf. Het hoger beroep tegen de veroordeling loopt nog. In Rusland zelf geldt een moratorium op de doodstraf.