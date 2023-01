Rusland wijt raketaanval op militaire basis aan telefoongebruik eigen troepen

Beeld ANP / EPA

Rusland stelde tevens het dodental in de tijdelijke militaire basis in Makijivka bij naar 89. Eerder sprak het ministerie van 63 doden, terwijl Oekraïne stelt dat ongeveer vierhonderd Russische militairen bij de aanval zijn omgekomen.

“Het is nu al duidelijk dat de belangrijkste reden voor wat er is gebeurd het massale gebruik – in strijd met een verbod – door personeel van mobiele telefoons was in een gebied binnen het bereik van vijandelijke wapens,” aldus het ministerie.

Ook in het zuiden van het land sloeg het Oekraïense leger dit weekend toe. Zo zouden bij een Oekraïense aanval in de regio Cherson op oudejaarsavond ongeveer vijfhonderd Russische soldaten zijn omgekomen of gewond zijn geraakt, meldden de Oekraïense autoriteiten dinsdag. Ook zouden op nieuwjaarsdag Russische eenheden getroffen zijn bij een aanval in het dorp Fedorivka. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers daarbij zijn gevallen. Beide plaatsen liggen in de door Rusland bezette regio Cherson.

De aanvallen in Cherson zijn niet door Moskou bevestigd. Beide partijen in de oorlog spreken geregeld over hoge slachtofferaantallen aan de kant van de tegenstander.

