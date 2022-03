‘Rusland vraagt China om economische en militaire hulp’, impact zou enorm zijn

President Xi Jinping ontving Vladimir Poetin op 4 februari in Peking. Beeld AP

Volgens een gezaghebbende Amerikaanse functionaris, die op voorwaarde van anonimiteit met een aantal Amerikaanse kranten sprak, zou Rusland de afgelopen dagen om steun van China hebben gevraagd, inclusief militaire steun. De hulp zou nodig zijn om de oorlog met Oekraïne tot een goed einde te brengen. De Amerikaanse ambtenaar wilde geen verdere details geven over de mogelijke militaire steun, zo melden Financial Times, The New York Times en The Washington Post.

De onthullingen kunnen onderdeel zijn van de propagandaoorlog die woedt tussen Rusland en de Verenigde Staten. Vorige week beschuldigde president Joe Biden China van het verspreiden van recente Russische desinformatie over chemische of biologische wapens, die juist een Russisch voorwendsel zou kunnen zijn om Oekraïne aan te vallen met dezelfde wapens.

‘Absoluut consequenties’

Maandag spreken Amerikaanse en Chinese topadviseurs elkaar in Rome. “We communiceren rechtstreeks met Peking om ze duidelijk te maken dat er absoluut consequenties zullen zijn voor grootschalige pogingen tot het ontduiken van de sancties tegen Rusland of steun aan dat land,” zei Jake Sullivan gisteren op CNN. Hij is de speciale veiligheidsadviseur van president Biden. “We zullen niet toestaan ​​dat dit doorgaat en toestaan ​​dat er een reddingslijn naar Rusland wordt uitgegooid, ongeacht vanuit welk land,” benadrukte hij.

Liu Pengyu, een woordvoerder van de Chinese ambassade in Washington, zei dat hij nog nooit van een dergelijk verzoek uit Rusland had gehoord. “De huidige situatie in Oekraïne is inderdaad verontrustend. De hoogste prioriteit is nu om te voorkomen dat de gespannen situatie escaleert of zelfs uit de hand loopt.”

‘Grenzeloze vriendschap’

De mogelijke rol van China in de Oekraïense oorlog ligt hoe dan ook onder de loep in Washington. China was een van de weinige landen die aanvankelijk internationale kritiek op de Russische aanval uit de weg ging. De Chinese leider Xi Jinping ontving ambtgenoot Vladimir Poetin voor de opening van de Olympische Winterspelen in Peking, slechts drie weken voordat Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel. Tijdens het bezoek van Poetin gaven de twee leiders een verklaring af ​​waarin sprake was van ‘grenzeloze vriendschap tussen China en Rusland’.

De Chinezen onthielden zich vervolgens van stemming bij de Verenigde Naties toen die Rusland veroordeelden wegens de aanval op Oekraïne. Ook klonk er uit Peking onbegrip vanwege de economische sancties tegen Moskou. Chinese functionarissen hebben gezegd dat Washington niet mag klagen over de acties van Rusland omdat de VS zelf destijds Irak is binnengevallen onder valse voorwendselen. De VS beweerde bewijs te hebben dat Saddam Hoessein massavernietigingswapens aan het aanleggen was, hoewel er nooit iets is gevonden. China heeft inmiddels ook steun aangeboden als bemiddelaar voor vredesbesprekingen.

38 keer op bezoek

Niettemin zijn er grote Amerikaanse zorgen over de Chinees-Russische relatie. President Xi heeft Vladimir Poetin de afgelopen jaren 38 keer ontmoet. Traditioneel kocht China militair materieel uit Rusland in plaats van andersom. Rusland heeft de afgelopen jaren de verkoop van wapens aan China opgevoerd. Maar China is Rusland in dit opzicht voorbijgestreefd en heeft geavanceerde raket- en drone-systemen die Rusland goed zou kunnen gebruiken in zijn campagne in Oekraïne.

Als het verzoek om economische steun en wapens daadwerkelijk na het uitbreken van de oorlog is gedaan, heeft dat volgens analisten grote betekenis. Het bevestigt dat de Russische president niet had gerekend op zoveel tegenstand in Oekraïne en ook dat Rusland geen supermacht meer is. Het heeft China nodig om Oekraïne eronder te krijgen. Rusland zou China ook om aanvullende steun hebben gevraagd om de Russische economie te helpen, nu de Westerse sancties doorbijten.

Bedoeling van de Amerikanen lijkt in ieder geval druk te zetten op de Chinese leiders, zodat die niet verder gaan dan retorische steun aan Moskou. Volgens Sullivan was China ‘voor de invasie op de hoogte gesteld dat Vladimir Poetin iets van plan was’, maar hij voegde eraan toe dat de Chinezen misschien niet de volledige reikwijdte van de plannen kenden. “Het is heel goed mogelijk dat Poetin ook tegen hen loog, op dezelfde manier als tegen Europeanen en anderen.”