Rusland trekt verblijfsvergunning Volkskrant-correspondent in

Nederland neemt de zaak hoog op. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft afgelopen dinsdag al de Russische ambassadeur Aleksandr Sjoelgin ontboden voor uitleg. “Het is voor Nederland niet acceptabel wanneer een journalist een land tegen zijn wil moet verlaten,” zegt demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken). “Persvrijheid is een groot goed.”

De officiële reden voor het uitzetten van Vennink, is dat hij een aantal administratieve overtredingen heeft begaan. Hij zou in januari 2020 zonder toestemming in de regio Tsjoekotka hebben verbleven. Daarvoor werd hij beboet.

Een jaar eerder liet hij een paar dagen te laat zijn net verlengde visum registreren bij de Moskouse autoriteiten. Het zijn relatief kleine overtredingen, maar de Russische wet bepaalt dat een buitenlander die twee keer een administratieve straf krijgt, uitgezet kan worden.

Vennink zou maandag een visum ophalen dat tot slechts 31 december geldig zou zijn. Dat wekte al bevreemding, want de journalist had reeds eind augustus een aanvraag voor verlenging van zijn accreditatie voor een jaar ingediend.

Drie jaar lang inreisverbod

Naast het intrekken van zijn verblijfsvergunning kan Vennink, die in Moskou een Russische vriendin achterlaat, in ieder geval drie jaar Rusland niet meer in.

Het eigenaardige is dat Vennink in november 2020 nog wel een visum voor een jaar kreeg, terwijl hij de overtredingen die hem nu worden worden aangewreven toen al had begaan. Waarom hij vanwege die boetes nu wel wordt uitgezet, blijft voer voor speculatie. Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, spreekt van een raadsel: “In voorgaande jaren waren dergelijke administratieve overtredingen nooit een belemmering om de verblijfsvergunning te verlengen.”

De relaties tussen Nederland en Rusland zijn al jaren uitgesproken beroerd. In eerste instantie heeft dat te maken met het neerschieten van vlucht MH17, waarvan het Nederlandse OM onder anderen drie Russen verdenkt. Ook besliste de Amsterdamse rechter in oktober dat een kunstcollectie van de in 2014 door Rusland geannexeerde Krim, van Nederland terug moest naar Oekraïne. Moskou vindt dat een ‘politiek gemotiveerd besluit’.

Een aantal weken geleden postte de Russische buitenlandwoordvoerder Maria Zacharova een bericht op Facebook, waarin ze ageerde tegen het ‘Nederlandse superioriteitsgevoel wat betreft mensenrechten’.

En dinsdag, toen Vennink al wist dat hij moest vetrekken, gaf ambassadeur Sjoelgin in Nederland een online-persconferentie, waarin ook hij zich kritisch uitliet over Nederlandse politici en media.

Olieconflict

Daarnaast doet de Hoge Raad vrijdag uitspraak in een langlopend conflict rond het Russische olieconcern Yukos, een zaak waarin voormalige aandeelhouders 47 miljard euro eisen van het bedrijf.

Alles bij elkaar doet vermoeden dat het uitzetten van Vennink geen toeval is, maar een vooropgezette actie. Eerder dit jaar kreeg BBC-correspondent Sarah Rainsford te horen dat haar accreditatie na decennia niet werd verlengd. Dat wordt gezien als een vergelding voor het weigeren van een accreditatie van een Russische zender in Londen.