Rusland trekt troepen na zware verliezen terug uit de regio Charkov

Een still uit een video van het Oekraïense ministerie van Defensie toont de Oekraïense vlag in Balaklia. Beeld ANP / EPA

Niet lang na de berichtgeving deelde de stafchef van de Oekraïense president Volodimir Zelenski op sociale media een foto waarop Oekraïense troepen in de buitenwijken van Izjoem te zien zouden zijn. Het Oekraïense leger is bezig met een snelle opmars in Charkov. Volgens Zelenski zijn in de afgelopen dagen zeker dertig plaatsen heroverd.

De ‘hergroepering’ van troepen is volgens Moskou nodig voor de ‘bevrijding van de Donbas’, bestaande uit de regio’s Donetsk en Loehansk. In Donetsk zou momenteel hevig worden gevochten. De pro-Russische separatistenleider in het gebied zegt dat de situatie in de stad Lyman ‘erg moeilijk’ is en dat er ook wordt gevochten op andere plekken, met name in het noorden van Donetsk.

De aankondiging over de verplaatsing van Russische militairen komt uren nadat Oekraïense autoriteiten hadden gezegd dat hun troepen de bezette stad Koepjansk waren binnengetrokken. Deze stad ligt in Charkov en is strategisch van belang, omdat hier spoorrails samenkomen die door Rusland worden gebruikt om troepen in het noordoosten van Oekraïne te bevoorraden.

Evacuatie

De bestuurder die Rusland heeft benoemd voor de bezette gebieden in Charkov, roept inwoners op naar Rusland te evacueren. Hij heeft volgens TASS verklaard dat vluchtelingen worden voorzien van voedsel, warmte en medische zorg. Een dag eerder zei hij dat burgers uit verschillende steden werden geëvacueerd, omdat Oekraïense troepen de Russische verdedigingslinies hadden doorbroken.

Zelenski noemde het ‘een verstandige beslissing’ van de Russen om zich terug te trekken. “Voor bezetters is in Oekraïne geen plaats en zal er nooit plaats zijn,” aldus de president. Oekraïne heeft volgens Zelenski sinds begin september ‘zo’n 2000 kilometer’ van zijn grondgebied terugveroverd op het Russische leger. “Het Russische leger toont zich dezer dagen van zijn beste kant: zijn rug.”