Rusland stemt voor grondwetswijziging, Poetin kan tot 2036 aan de macht blijven

Stemmen worden geteld in Rusland. Beeld AFP

Poetin stelde de grondwetswijziging eerder dit jaar voor. Hoewel het hoger- en het lagerhuis snel instemden met het voorstel, werd ook de mening van het volk gevraagd. Voor dit referendum kon vanaf 25 juni worden gestemd. Woensdag was de laatste stemdag, tevens voor velen een vrije dag.



De overwinning stelt de 67-jarige Poetin in staat tot 2036 aan de macht te blijven. Hij mag dan nog twee keer meedoen aan de presidentsverkiezingen. Zijn huidige ambtstermijn loopt af in 2024. Poetin, een voormalige KGB-spion, zwaait sinds 1999 de scepter in Rusland en is inmiddels de langstzittende leider sinds dictator Jozef Stalin.

Critici, waaronder oppositielid Aleksej Navalny, beschuldigen Poetin ervan dat hij voor het leven wil regeren. ,,Op dit moment zijn veel mensen gefrustreerd over de resultaten. Ik heb ‘nee’ gestemd, iedereen die ik ken stemde ‘nee’ en het resultaat is een overweldigend ‘ja’”, aldus Navalny in verklaring. Het referendum heeft ‘niets te maken met de mening van Russische burgers', aldus de oppositieleider. Ook liet hij via een videoboodschap weten dat hij het resultaat ‘nooit zal erkennen'.

Het referendum draait niet alleen om Poetin, maar om een veel groter pakket aan aanpassingen van de grondwet. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat het huwelijk een verbintenis is van man en vrouw, hetgeen neerkomt op een verbod van huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht.

De stembusgang stond in eerste instantie gepland voor 22 april, maar werd verschoven vanwege de uitbraak van het coronavirus. De autoriteiten deden er volgens waarnemers alles aan om de opkomst zo hoog mogelijk te krijgen. Zo werden stemmers prijzen in het vooruitzicht gesteld en zijn ambtenaren volgens waarnemers onder druk gezet om een stem uit te brengen. Ook zouden tegenstanders die campagne wilden voeren zijn tegengewerkt.