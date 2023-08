Rusland spint garen bij anti-Europasentiment in West-Afrika

Nigerezen wuiven met Russische vlaggen in de hoofdstad Niamey. Beeld AFP

Ministers van Defensie van Ecowas-lidstaten, hebben al een interventieplan besproken, donderdag komen ze weer bijeen. De risico's zijn groot in de regio want regionale grootmachten als Nigeria, Ghana, Ivoorkust en Senegal kunnen verstrikt raken in een langdurig conflict, wat Niger en de hele regio verder kan destabiliseren. Er heerst al veel onvrede in de hele Sahel over onveiligheid, met name door de terreur door de jihadisten van Islamitische Staat (IS), waartegen het reguliere leger van Niger en Franse troepen volgens de bevolking te weinig konden uitrichten.

Is Rusland rechtstreeks betrokken bij de staatsgreep in Niger?

Dat valt niet te bewijzen. Volgens Westerse diplomaten is wel het duidelijk dat Rusland ‘een opportunistische houding’ heeft in Afrika en ‘probeert destabilisatie-inspanningen te ondersteunen waar het die vindt’. Afrikaanse bronnen melden dat Nigerese juntaleden vrijdag hebben gesproken met de Russische huurlingenorganisatie Wagner die wordt aangestuurd door het Kremlin, zo heeft president Poetin onlangs erkend. Naar verluidt zouden Russische trollen ondertussen nepnieuws verspreiden in lokale media dat IS en de Fransen onder één hoedje spelen om Niger eronder te houden, zoals in de koloniale tijden.

Waarom wenden Afrikaanse landen zich eigenlijk tot Wagner?

Opportunisme viert hoogtij. De tijd dat het Westen dominant was op het continent lijkt definitief voorbij. Chinezen en ook Russen claimen nu hun plek en hebben soms meer te bieden. Veel Afrikaanse leiders of hun ouders hebben ooit in de voormalige Sovjet-Unie gestudeerd, wat ook een band schept. Daarbij profiteren zowel Moskou als Peking van de wankele relatie die veel Afrikaanse landen hebben met het Westen vanwege koloniale erfenissen en politieke verschillen over zaken als mensenrechten. Rusland en China doen daar minder moeilijk over. Curieus is wel dat velen in Niger zich afzetten tegen buitenlandse inmenging, maar dan juist Wagner omarmen, een organisatie die heeft aangetoond dat het met grove middelen bovenal de Russische belangen dient.

Waar zit Wagner in Afrika en wat doet het?

De groep is vooral actief in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), Libië, Mali, Soedan en sinds kort Tsjaad. De dienstverlening varieërt afhankelijk van de behoeften van de klanten, waaronder soms ook rebellengroepen. Wagner zorgt dan bijvoorbeeld voor helikopters en artillerie in ruil voor concessies voor de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, zoals onbeperkte houtkaprechten of controle over lucratieve (goud)mijnen. Wagner zou over het hele continent nu in totaal 5000 man aan strijdgroepen hebben. Dat is vaak een mengelmoes van Russische veteranen, vrijgelaten Russische gevangenen en huursoldaten uit diverse landen. Mensenrechtenorganisaties hebben al dikke dossiers over hun moorddadige terreur tegen Afrikaanse burgers. Niger is voor Moskou en anderen hoogst interessant vanwege uraniumvoorraden. Wagner verwacht als tegenprestatie ook diplomatieke steun aan Rusland bij bijvoorbeeld stemmingen in de Verenigde Naties. Zo verschaft Vladimir Poetin zich indirect de schijn van internationale steun terwijl Rusland (vanwege de invasie van Oekraïne) juist meer en meer geïsoleerd raakt op internationale podia.

Waarom is het van geopolitiek belang wat er in Niger gebeurt?

Gezien de uranium- en olierijkdom maar ook zijn cruciale rol in de strijd tegen islamitische militanten, is Niger belangrijk voor de Verenigde Staten, Europa, China en Rusland. Het Afrikaanse land werd gezien als de laatste betrouwbare partner van het Westen in de strijd tegen het terrorisme in een regio waar staatsgrepen de afgelopen jaren vaak voorkwamen. Diverse junta’s in de Sahel hebben voormalig kolonisator Frankrijk afgewezen in de strijd tegen IS en zich nu tot Rusland gewend.

Waarom maakt Ecowas zich plots zo sterk in Niger?

Het loopt de spuigaten uit: dit is de zevende staatsgreep in de regio in drie jaar. Verdere escalatie zou een van de armste regio’s ter wereld nog meer destabiliseren. De Sahel heeft al te maken heeft met een hongercrisis en opstanden die duizenden mensen hebben gedood en miljoenen mensen heeft gedwongen te vluchten, onder meer naar Europa. Het toch al wankele democratische model staat nu voor een hele regio op de tocht. Europa en de VS hebben al honderden miljoenen dollars in Niger geïnvesteerd ter bevordering van de democratie. Elke militaire interventie kan worden bemoeilijkt door een belofte van de pro-Russische juntas in buurlanden Mali en Burkina Faso om Niger te hulp te komen.